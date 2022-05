Leticia Siciliani reveló el terrible momento que atravesó: "Angustia, crisis y llanto"

La actriz se sinceró sobre el complicado momento que atravesó hace unos años y reveló qué cantantes la apoyaron en ese momento.

Leticia Siciliani se sinceró en sus redes sociales y confesó el terrible momento que atravesó hace algunos años atrás. Luego del ataque transfóbico que sufrió Mariana Genesio Peña, la actriz confesó la angustiante situación que atravesó cuando reveló su orientación sexual públicamente. Con una importante mensaje a través de sus redes sociales, Sicialini reflexionó sobre el tema.

La confesión de Leticia se dio en el marco de un ida y vuelta con sus seguidores de Instagram. Luego de habilitar un sticker de preguntas en sus redes sociales, la hermana de Griselda Sicialiani recibió una consulta muy particuar: "¿No te dio miedo contar que eras lesbiana?". Sincera, la exparticipante de MasterChef Celebrity se tomó el tiempo de contestar con un fuerte descargo y un mensaje importante sobre la discriminación que sufren las personas por su orientación sexual.

"No me dio miedo, pero sí me acuerdo que en ese momento yo estaba grabando Esperanza mía y en un bache me fui al camarín y entré a Twitter. En ese momento había salido la nota en la que yo contaba esto, que en realidad contaba con quién vivía, y en las menciones tenía muchos, pero muchos mensajes agrediéndome, insultándome, discriminándome, muchos mensajes de odio", confesó Leticia Siciliani sobre el momento en que salió a la luz que estaba en pareja con una mujer.

En esta misma serie de videos en sus historias de Instagram, Leticia Siciliani contó que ese fue un momento muy complicado para ella, pero que contó con el apoyo de sus allegados. "En ese momento me agarró una angustia, crisis, llanto, todo. Por suerte estaba con mis amigas, compañeras de elenco, que me contuvieron, me acompañaron y me sostuvieron porque realmente estaba muy triste", continuó Leticia y mencionó a Lali Espósito y a Laura Cymer como algunas de las colegas que la acompañaron en ese momento.

Por último, la actriz contó que no se sintió cómoda con la forma en que reaccionaron algunos medios sobre este tema: "También me ponía mal ver cómo en la televisión en los días que seguían se hablaba de eso como algo extraordinario, como 'la hermana de Griselda Siciliani salió del clóset'”. "Así que no, no me dio miedo, pero sí en ese momento fue algo que quise que pasara rápido. Hoy en día no me arrepiento y estoy enormemente orgullosa, pero en ese momento la pasé mal", sentenció.

El mensaje de apoyo de Leticia Siciliani a Mariana Genesio Peña

Antes de hablar sobre su experiencia personal, Leticia Sicialiani mostró su apoyo a Mariana Genesio Peña y concientizó sobre la importancia de hablar sobre la violencia que sufren las minorías. "No voy a responder esto para hablar de mí especialmente, sino porque en los últimos días no se habló tanto como se debería haber hablado. Mariana Genesio Peña sufrió un ataque transodiante mientras estaba dando una nota en pleno Palermo por una persona que la atacó muy violentamente, con total impunidad. Y en los medios siguen pasando estas cosas. Esto pasó en la calle, en Palermo, pero en los medios se comunican esas cosas", comenzó la actriz.

"Hay gente que hoy en día sigue teniendo mensajes de odio hacia las disidencias, hacia ciertos colectivos, minorías. Entonces estaría bueno que estuviéramos más atentos porque cuando a veces decimos 'estas cosas ya no pasan', no es así. Estas cosas pasan, pasan a los ojos de todos, así que estemos atentos, estemos atentas", sentenció Leticia luego de enviarle todo su apoyo a Genesio Peña.