Leo Sbaraglia contestó los rumores de romance con una popular actriz: "Comparten salidas"

El galán maduro Leonardo Sbaraglia enfrentó los rumores que lo vinculan sentimentalmente a una popular actriz de cine y series y reveló si está enamorado.

Leonardo Sbaraglia está en un excelente momento profesional luego de cosechar elogios unánimes por su actuación en las películas Errante Corazón y Hoy se arregla el mundo, y en plena promoción del filme El gerente, producción de Paramount+ sobre la campaña del Noblex en el Mundial Rusia 2018. Entre tanto trabajo, el actor fue vinculado sentimentalmente con una popular actriz brasileña y habló sobre los rumores del nuevo amor que habría llamado a su puerta.

Meses atrás fue Luli Fernández, en el magazine Socios del Espectáculo (El Trece), quien dio detalles sobre el presente del actor y lo vinculó con la actriz brasileña Julia Konrad, de 31 años. "Desde que se divorció de la madre de su hija que no se lo ve en algo serio. Es un ganador tremendo. Comparten salidas juntos y ya se muestran públicamente. El lunes estuvieron en un teatro under viendo y se dejaron fotografiar. Tiene un aire bastante parecido a la ex de Leo", señaló.

"Según sus amigos, está re de novio, aunque todavía no la presentó. Se sacaron fotos con fans y los dos fueron muy amables. Un amigo mío, que también es amigo de Sbaraglia, me lo terminó de confirmar y me dijo que está muy de novio", agregó la panelista. Ahora fue el mismo Sbaraglia quien decidió no seguir pateando el tema y pronunciarse al respecto, en una entrevista con la periodista Catalina Dlugi en Agarrate Catalina (La Once Diez). "Hay afecto pero no hay pareja, todavía no hay pareja. Desmiento por ahora…Brasil, otro mundo, en fin. Ojalá alguna vez pueda hacerte un anuncio un poco más formal", explicó Leonardo, desterrando, por el momento, los rumores de amor.

El gerente narra la intimidad de la recordada promoción de la firma de electrodomésticos en la previa para el Mundial de Rusia de la FIFA, que resultó muy bien porque Argentina logró clasificar en el último suspiro de las Eliminatorias sudamericanas. “Si Argentina no se clasifica, te quedás con la tele y te devolvemos el dinero”, proponía la marca, que era sponsor oficial de la Selección y que de esa manera mostraba su “fe” en Messi y equipo. Como campaña acabó siendo reconocida con dos Leones de Oro en el Festival de Cannes Lions y obtuvo más de cuarenta premios nacionales e internacionales. Pero si Argentina no hubiera vencido 3 a 1 a Ecuador en Quito en aquel partido final de unas accidentadísimas eliminatorias, la historia podría haber sido otra con una pérdida multimillonaria para Noblex y el despido seguro de su equipo de marketing.