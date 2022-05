Laura Ubfal y Ángel de Brito se sacaron chispas en Twitter: "Es así"

La periodista criticó el trabajo de su colega a través de las redes sociales.

Ángel de Brito consiguió la nota más buscada del momento: Tini Stoessel. Todo el público de LAM estaba pendiente de lo que iba a decir la artista exponiéndose a ser entrevistada por uno de los mejores periodistas de espectáculo. Sin embargo, la pregunta más esperada nunca llegó. El conductor no le preguntó sobre su relación con Rodrigo De Paul, por lo que Laura Ubfal fue contundente a través de sus redes y disparó contra su colega y su programa.

Tini Stoessel hoy hace su primer show en el Hipódromo de Palermo, después de haber tenido que postergarlos por la internación de su padre. En este momento Alejandro Stoessel se encuentra bien de salud, lo que le da a su hija las fuerzas necesarias para poder poner toda su energía en la organización de sus conciertos. Ese fue el tema central de la entrevista que Ángel de Brito y las angelitas le hicieron a la artista. Esto sorprendió al público de LAM que está acostumbrado a ver que el periodista siempre va al hueso.

Laura Ubfal utilizó su cuenta oficial de Twitter para manifestar: "Todo bien, pero para conseguir la nota con @TiniStoessel en @elejercitodelam el acuerdo es no preguntarle nada sobre su relacion con #RodrigodePaul Las exclusivas siempre tienen un precio, acá y en la China. No está bien ni está mal. Es así. Tratarla como una reina y nota blanca".

Por su parte, Ángel de Brito se hizo eco de la publicación de su colega, por lo que tomó se hizo cargo de las acusaciones en contra de su programa y fiel a su estilo, respondió picante: "Que chimentera resultó @laubfal pensé que le interesaban las carreras de los artistas, la proyeccion internacional, los feat de @TiniStoessel con @lalioficial u @ozuna, batir record de ventas en 5 hipódromos, la salud del padre que casi no la cuenta".

Ángel de Brito le respondió a los seguidores

La publicación de Ángel de Brito.

El periodista hizo su clásico #angelresponde y llovieron las consultas sobre la entrevista a Tini Stoessel. Una de las preguntas que le dejaron los seguidores en la dinámica fue: "¿Por qué no le preguntaron nada a Tini de De Paul?". Ángel de Brito respondió con sinceridad: "Porque vamos a hablar de todo ahora cuando venga al piso post show".

La publicación de Ángel de Brito.

Otro seguidor le escribió: "No creo que Tini después de los shows les de pelota, sólo los atendió para promocionarse". A lo que Ángel de Brito respondió: "Tiene todo vendido y no necesita prensa hoy". Dejando en evidencia que la nota que hicieron no fue para hacerle promoción a los shows de la artista, sino por el contrario, un logro periodístico.