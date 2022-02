Larreta ayudó a Chano a sacar su registro: "Me comprometés"

En la reciente charla que mantuvo por Instagram con el Jefe de Gobierno de CABA, Chano lo mandó al frente con una fuerte declaración.

En pleno disfrute del recibimiento que recibió su última canción llamada El Himno de Nosotros, a la que grabó junto a Natalie Pérez, Chano Charpentier retoma poco a poco su actividad pública al interactuar con la prensa tras salir de rehabilitación. En este marco, el cantante fue convocado por Horacio Rodríguez Larreta para realizar un vivo en conjunto para Instagram, allí el cantante aprovechó el espacio para revelar una situación que los involucraba a ambos.

Durante los últimos años, el ex líder de Tan Biónica se corrió del rol cultural que ocupaba en sus inicios como uno de los músicos más escuchados del país y se convirtió en un personaje más mediático y relacionado a los escándalos. Sus relaciones amorosas, algunos de sus dichos o incluso su accionar en público lo solían poner en el ojo de la tormenta, sin embargo, había una situación reiterada que siempre causaba polémica: la cantidad de accidentes y choques de tránsito que protagonizó.

Así es como, en medio del vivo que realizó para el Instagram personal del Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y mientras trataba de explicar porque no se consideraba "un ejemplo de superación", Chano reveló un detalle muy particular de su vínculo con Larreta al contar los motivos que lo llevaron a aceptar hacer esa entrevista.

"Lo que te quería reconocer es lo atento que siempre fuiste conmigo", empezó por decir Chano y aclaró que era algo que venía desde hace tiempo, no solo en el cargo actual que ocupa Larreta, posteriormente, terminó por mandar al frente al dirigente porteño con una contundente revelación. "Es decir, siempre me ayudabas a mí, hasta a sacar el registro. La última vez que te lo pedí me dijiste 'me comprometés'", confesó el intérprete musical entre risas y rápidamente cambiaron de tema para evitar profundizar en esa confesión.

Una situación bisagra: el antes y después de Chano

En medio de esta conversación, Chano Charpentier también volvió a hablar de sus problemas con las adicciones y del disparo que recibió en medio de un brote psiquiátrico. "No se considera así, pero una adicción es una de las enfermedades más peligrosas que hay. Si no recibía ese disparo, me iba a morir a los diez días igual si seguía consumiendo, no importa quien tuvo la culpa", comenzó por analizar el intérprete de Mecha.

Asimismo, también aseguró que nunca se imaginó llegar a ese límite ni formar parte de "una situación tan bizarra", pero que al menos era consciente que su caso sirvió para que muchas personas se dieran cuenta que "la adicción es una enfermedad que necesita ser tratada".