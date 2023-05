La viuda de El Gato Dumas rompió el silencio y denunció la verdad sobre su muerte

Mariana Dumas, la viuda de "El Gato" Dumas habló por primera de la verdadera causa que llevó a la muerte al respetado cocinero.

A 19 años de la muerte de Carlos Alberto "El Gato" Dumas su esposa, Mariana Dumas, se animó y rompió el silencio contando, por primera vez, la verdadera causa que llevó al respetado cocinero a su final. "No lo cuidaron", denunció la diseñadora en una reciente entrevista.

En diálogo con Mamás Felices (UCL TV), Mariana Dumas habló del calvario que sufrió el chef en sus últimos momentos y cruzó la versión oficial de la muerte de su esposo con una atronadora denuncia: "La muerte del Gato Dumas fue por mala praxis. Cuando le dieron el alta, entre la medicación que me dieron, no había ningún anticoagulante. A él le habían puesto unas botas que lo presionaban y bombeaba la sangre, pero no vino ningún médico a verlo. Yo hablé por teléfono y les dije que estaba agitado y que le faltaba el aire, y me dijeron que era normal por la intubación. No estaba anticoagulado".

"En 10 días nadie vino y lo llevé al hospital, le hicieron una placa y ahí salió que tenía un trombo y quedó en terapia intensiva para diluirlo y que eso baje, pero no se deshizo el coágulo", agregó detallando la triste odisea que pasó junto a su fallecido esposo en la instancia más compleja de su salud.

La denuncia de Mariana Dumas al oncólogo que atendió a "El Gato" Dumas

Luego de la muerte de su esposo, Mariana visitó al profesional médico responsable del mal cuidado de su salud y lo confrontó. "Se lo dije al médico recién al año. Le escribí una carta al oncólogo y después le llevé un rosal, porque el Gato amaba las rosas y cuidar los rosales. El tipo en un momento me dijo 'me dejaste clavada una espina'. Y yo le dije 'bueno, está en su consciencia quedarse con la espina o con la flor'. Al día siguiente le llevé una rosa y le pedí que la cuide y que no se le muera, que la cuide como no lo cuidó a él", cerró la mujer.

Recientemente, "El Gato" Dumas volvió a la agenda mediática debido a la muerte de Guillermo Calabrese, su otrora socio con quien formó el Gato Dumas Colegio de Gastronomía, en 1998. Calabrese se descompensó mientras estaba en el departamento de su hija, ubicado en la avenida Dorrrego al 2000, de la ciudad de Buenos Aires, y fue trasladado en una ambulancia del SAME al hospital Fernández, donde lo intentaron reanimar sin éxito