La vida después del Cantando: Pepe Cibrián vende sus 400 anillos en Instagram

La salida de Pepe Cibrián Campoy del "Cantando 2020" significó un revuelo escandaloso que movilizó a la farándula nacional. ¿Qué pasó con el referente del musical argentino?, ¿lo "limpiaron"? Lejos del reality de LaFlia, Cibrián reveló un inesperado rebusque económico en tiempos de pandemia: "Voy a vender mis 400 anillos por Instagram".

En diálogo con Jorge Rial ("Intrusos") Cibrián señaló: "Voy a poner en venta mis anillos. No es que necesite el dinero, pero tengo más de 400 anillos y quisiera ir más liviano por la vida. Pueden verlos en @coleccionpcibrian". Por el momento la cuenta dedicada a la venta de sus anillos no tiene ninguna publicación.

Sobre su salida como jurado del "Cantando 2020", admitió no sentirse cómodo con los pedidos de la producción. "La producción me pidió que fuera más duro en las devoluciones. Y no es mi perfil. Desde que me fui, Marcelo Tinelli nunca me llamó", sentenció.

“A mi me conmovió Carmen Barbieri, que es una gran profesional y una luchadora que no para, y también Miguel Ángel Rodríguez. Los profesionales grandes, quizás porque uno se identifica”, había manifestado durante la entrevista.

Sale Nacha y entra "Pepito": Los planes de Cibrián con Moria para la temporada veraniega de 2021

Si bien el 24 de septiembre hará un streaming a las 20 horas, Cibrián aseguró que si en verano vuelve el teatro, trabajará con Moria Casán en "La Gran Depresión", obra de teatro que originalmente protagonizaba "La One" junto a Nacha Guevara.

"Me llamaron para hacer la obra que hizo con Nacha, La gran depresión. Y estoy feliz porque me encanta ese personaje", especificó "Pepito", abriendo una ventana a una posible pelea entre las dos figuras del jurado del "Cantando 2020".