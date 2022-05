La tremenda confesión de Ricky Montaner sobre su propia serie: "Cuestiones íntimas de la familia"

Ricky Montaner brindó declaraciones al respecto del docu-reality que tendrá la familia en Disney+.

La familia Montaner lanzó una noticia por fuera de la actividad musical y se trata de la nueva serie que retratará su vida a través de un docu-reality en Disney +. Al respecto, Ricky Montaner habló sobre este tema y dejó un sentido mensaje para quienes los apoyan y se sienten representados.

La producción audiovisual contará sus vidas y se llamará Los Montaner, protagonizada tanto por toda la familia -Ricardo, Mau, Ricky y Marlene- como por Stefi Roitman y Camilo Etcheverry, respectivas parejas de los jóvenes cantantes. "Como familia sentimos un llamado que va más allá de las canciones. Nos solo las nuestras, también las de nuestro padre, las de Camilo y las de Evaluna", expresó Ricky en diálogo con La Nación.

El cantante, que tiene su proyecto artístico a dúo con su hermano Mau y a su vez es jurado de La Voz Argentina, brindó detalles sobre la exposición de la familia y explicó los motivos. "Sabemos que tenemos algo más para aportar. Empezamos a sentir que si a alguien le servía de algo cómo me llevo con mi esposa, con mi hermano o mis papás, o como tratamos ciertas cosas, eso pienso que es parte de nuestro llamado", sostuvo.

En esta misma línea opinó qué piensan al respecto de la dinámica familiar que se mediatizó en este último tiempo: "Nuestro ejemplo de familia ha servido de ayuda y de refugio para mucha gente". Por tal motivo dejó entrever que no tienen ningún inconveniente si los fanáticos desean conocer lo que ocurre puertas para adentro.

"Estamos tan agradecidos con la vida que nos toca que si a nuestro público le hace feliz ver las cuestiones más íntimas de la familia, pues, no pasa nada, me encanta", remarcó. La serie todavía no salió a la luz pero es sabido que será emitida a través de Disney +.

De qué tratará la serie Los Montaner

La serie o docu-reality reflejará la icónica familia de artistas encabezada por Ricardo Montaner. A lo largo de los episodios, la audiencia será testigo de los desafíos que atraviesan cada uno de sus integrantes mientras buscan mantener la armonía entre su vida privada y su carrera profesional.

La serie presenta momentos cinematográficos, actuaciones musicales en vivo y la exhibición del estilo de vida de la familia en un documental de tipo vérité. Si bien no se sabe la fecha de estreno, lo que sí revelaron es que está compuesta por diez episodios que duran entre 40 y 45 minutos.