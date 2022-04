La revelación paranormal de Jey Mammón: "Veo un panadero y siento su presencia"

El nuevo conductor de La Peña de Morfi, Jey Mammón, habló de la presencia paranormal que se le presenta en algunos momentos de su vida.

Jey Mammón es el elegido para continuar el legado de Gerardo Rozín en La Peña de Morfi (Telefe), ciclo que tendrá una nueva temporada tras la muerte del conductor. Y en una reciente entrevista, la exfigura de América TV habló de la presencia paranormal que se le aparece: "Veo un panadero y siento su presencia".

Cuando el periodista Pablo Mascareño (La Nación) le consultó por la muerte de Roque, su papá, y si lo sentía de alguna forma, Mammón indicó: "Mi viejo murió, pero recibo sus señales, por eso no soy un negador y creo en la trascendencia, lo que pasa es que no sé cómo es y creo que nadie lo sabe, entonces cuando alguien me lo quiere explicar, me pregunto cómo lo sabe, dónde estuvo, de dónde viene".

"Me sucede algo con los panaderos voladores o dientes de león. (...) Con mi familia siempre veraneábamos en Mar del Plata y mi viejo venía los sábados y domingos, porque el resto de la semana trabajaba. Nuestro juego era que yo tiraba al aire un panadero en Mar del Plata y él lo recibía en Buenos Aires. Cuando el sábado venía a vernos, siempre sacaba un panadero del bolsillo y me decía que era el que yo había lanzado al aire en Mar del Plata", reveló Mammón, detallando que cada vez que se encuentra con un panadero volador evoca a su padre.

Profundizando en torno a su revelación el conductor aseguró: "Veo un panadero y siento su presencia, y te puedo asegurar que he visto panaderos en situaciones muy extrañas. Me han aparecido panaderos arriba del piano, dentro del estudio de televisión".

Telefe reveló las primeras imágenes de Jey Mammón y Jésica Cirio juntos: "Falta menos"

Con un breve video protagonizado por los dos flamantes presentadores del envío, la señal adelantó que el día y el horario de La Peña será el mismo que el que lo llevó a la explosión: a partir del próximo 1° de mayo, se emitirá todos los domingos desde las 11 hasta las 16.

El canal publicó en sus redes sociales un video con un mensaje contundente: "Vuelven las risas, el cantar juntos. ¡Este domingo vuelve La Peña!". Con varios emojis incluidos, desde ViacomCBS confirmaron que "Jey Mammón y Jésica Cirio te esperan con la mejor música y grandes recetas". Y sentenciaron que el programa irá "a las 11 horas por Telefe".