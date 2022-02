La revelación de Stefi Roitman sobre su suegra: "Mo contengo mucho"

La famosa influencer rompió el silencio luego de todas la especulación que hubo alrededor del tema.

A un mes de haber contraído matrimonio con Ricky Montaner, Stefi Roitman se encuentra instalada nuevamente en Argentina por algunos compromisos laborales luego de haber pasado unos días de relax en su luna miel. Así es como, luego de que las aguas se calmaran en cuanto a la cantidad de rumores que surgieron en torno a su casamiento y el vínculo con su nueva familia, la influencer decidió romper el silencio al respecto.

En la tarde del miércoles, Stefi Roitman asistió como invitada a Perros de la Calle, el programa conducido por Andy Kusnetzoff en la radio Urbana Play, allí habló de todos los detalles de su fiesta "soñada", la cual se celebró el pasado 8 de enero en una lujosa estancia en el partido de Exaltación de la Cruz, dentro de la Provincia Buenos Aires. Sin embargo, más allá del emotivo relato, la conductora quiso hacer especial hincapié en los fuertes rumores que surgieron en cuanto al vínculo que la une con Marlene Montaner, la madre de su esposo.

"Ya me parece demasiado, no sé cuan interesante es. La gente debe estar harta de leer tanta falacia, se dicen cosas que no son verdad", comenzó por decir Roitman en un aspecto general sobre el vínculo que la une no solo a su suegra, sino también al resto de la familia. Cabe recordar que estos rumores surgieron luego de que se revelara que Marlene había ido vestida de blanco al casamiento, un color que tradicionalmente le corresponde de forma exclusiva a la novia. Por otro lado, una vez que salieron a la luz otros videos del casamiento, también surgieron muchas versiones de que Stefi tendría una mala relación con Evaluna, su cuñada.

Cansada de escuchar estas teorías, Stefi Roitman quiso dejar en claro que "no se podría llevar mejor con la familia de su esposo". Además, comentó que fueron muchas las veces en las que se tiene que disputar entre sus impulsos y la forma de mantener la calma para no explotar contra las personas que difunden esta información. "Me contengo mucho, me encantaría responder pero después lo que primero dicen es 'Stefi respondió'", finalizó contundente.

La drástica medida que tomaron Stefi Roitman y Ricky Montaner

Luego de haber contraído matrimonio en Argentina, empezaron a surgir varias teorías de que la pareja realmente no se había casado, ya que tenían que presentar sus papeles en Estados Unidos, país sonde residen.

Así es como, en medio de sus vacaciones por su luna de miel, Ricky Montaner decidió mostrar el certificado de casamiento que mostraba que la pareja se había casado los últimos días de diciembre en Miami.