La reacción de Pampita ante el mensaje de Benjamín Vicuña a su hija Blanca

La modelo dejó un tierno comentario en la publicación de Benjamín Vicuña. Pampita también recordó a su hija Blanca en el aniversario de su nacimiento.

Pampita reaccionó en las redes sociales ante el posteo que su exesposo Benjamín Vicuña hizo por el décimosexto aniversario del nacimineto de su primogénitca Blanca, quien falleció en 2012 a sus 6 años. La exjurado de Bailando por un sueño expresó el amor y la emoción que le causaron las palabras que el padre la niña escribió en su publicación.

"Hoy el tiempo me dice que cumples 16 años, el mismo que evapora los recuerdos con una crueldad no apta para niños. El tiempo que acomoda y engalana", comenzó el texto que Vicuña escribió como pie de foto de un video que compartió en su cuenta de Instagram, en el que se puede ver a Blanca mientras juega con la arena en medio de una playa. El posteo fue likeado por Pampita, quien también dejó un emoticón de un corazón blanco como comentario al posteo.

La niña falleció el 8 de septiembre del 2012 tras haber contraído una extraña bacteria en unas vacaciones en la Riviera Maya, lo que provocó una neumonía hemorrágica en su organismo. "Mi niña mujer que me enseñó cómo no tenerle miedo a la muerte, mi niña dulce que miraba de costado la tele, mi princesa de inflables, mi duende encantado, mi ángel con alas de juguete. No puedo no imaginar tu pelo largo y tu risa, no puedo no especular con tu adolescencia mientras tus primas y amigas bailan sus fiestas de 15", continuó el mensaje escrito por Vicuña.

"Un día como hoy fui el hombre más feliz del mundo con tu nacimiento, fuiste luz y arcoíris. Eres amor en su expresión más simple. Amor que transmuta y no muere", agregó el actor en su dedicatoria a su primogénita. Y cerró: "Feliz nacimiento Blanca Vicuña Ardohain, renaces en todos los amaneceres, renaces en cada señal de Dios, cada vez que logramos vencer el tiempo y entendemos que todo esto es solo un paso de baile".

El mensaje de Benjamín Vicuña en el aniversario de la partida de su hija

"Hace nueve años, se detuvo el tiempo en tu mirada. Una mariposa longeva desplegó sus alas y yo intenté leerla como un papiro, sin entender la letra", escribió en su cuenta de Instagram Benjamín Vicuña el 8 de septiembre pasado, en el pie de foto de una imagen de su hija con una mariposa pintada en su rostro.