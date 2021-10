La nueva movida de Icardi para reconquistar a Wanda Nara: "Muchos sueños por vivir"

Mauro Icardi le dedicó unas palabras a Wanda Nara por su aniversario, mientras enfrentan una gran crisis matrimonial.

Mauro Icardi sigue haciendo publicaciones con su esposa, la empresaria Wanda Nara, tras el Wandagate, el gran escándalo que enfrentaron junto con ‘La China’ Suárez, con quien el futbolista la engañó. Ahora, después de haber anunciado su reconciliación públicamente, él publicó fotos con ella por su aniversario y le dedicó unas palabras.

“27/10. Una fecha muy importante para nosotros. Feliz aniversario. Otro año más juntos. Muchos sueños vividos, muchísimos más por vivir”, escribió Icardi en el pie de la publicación, en la que compartió dos fotos en blanco y negro con Wanda: una muy romántica, en donde aparecen besándose, y otra en donde se los ve bailando.

En su Instagram, Nara compartió una foto con él y una de sus hijas en común, Isabella, por su cumpleaños número 5. “Por vos arriesgué mi vida en mi 5ta cesárea, y en recompensa tengo un ser tan especial como vos. Que Dios te cuide siempre, sos junto a tus hermanos nuestra vida… te amamos pequeña Petunia”. “Cumpleaños a la nena más alegre, divertida y buena. Soy tan afortunada de ser tu mamá… te queremos Isi. (Esperando a los hermanitos para hacer la fiesta que planeamos)”, expresó en otro de los posteos.

El comunicado de Wanda Nara anunciando su reconciliación con Icardi

Apenas había sido todo el escándalo, Wanda se limitaba a subir solamente fotos de ella y ninguna con Mauro. Incluso, lo había bloqueado de Instagram e ignoraba las publicaciones que él hacía intentando reconquistarla. Recién hace dos días contó públicamente que lo había perdonado, a través de un posteo explicándoles a sus seguidores qué fue lo que pasó.

“Las fotos que fui subiendo los últimos meses muestran lo bien que estábamos y lo felices que éramos. A partir de lo sucedido, quede muy herida. Cada día le pedí a Mauro el divorcio. Cuando él se dio cuenta que no había marcha atrás, me dijo que no podíamos seguir así, que si separarnos era la única forma de poner fin a tanto dolor, que lo hiciéramos. Fuimos al abogado”, comenzó.

“En dos días Mauro aceptó todas las condiciones y firmamos el Acuerdo. Al día siguiente me escribió una carta como nunca nadie me había escrito jamás: ‘Te di todo y tenés todo, ojalá puedas ser feliz porque eso me haría feliz a mí’. Y ahí me di cuenta de algo: que teniendo todo no tengo nada si no estoy con él”, continuó.

“Estoy segura que este mal momento que atravesamos nos fortalecerá como pareja y como familia. Lo importante es que los dos tuvimos la libertad de ponerle fin a nuestra historia de 8 años, pero con el alma cansada de llorar, libremente nos volvimos a elegir. Te Amo”.

La carta polémica de Icardi a Wanda Nara por la cual ella decidió perdonarlo

El pasado martes 26 de octubre, se dio a conocer qué decía la carta que el futbolista le escribió a Wanda para intentar reconquistarla. Al filtrarse, los internautas se indignaron profundamente al leer el escrito, en donde Icardi le dio vuelta toda la situación y la culpabilizó por el escándalo mediático con ‘La China’ Suárez.

“Una vez más te demostré las cosas como te las digo. Nunca te mentí, solamente tuve un error de pel… Ahí tenés firmados todos nuestros sueños de hace 8 años. Espero que ahora lo disfrutes y estaré tranquilo porque sé que el resto de mi vida no tendrás nada para reprocharme”, empieza la carta.

“Te estás equivocando, y mucho, y no te das cuenta. Lo único que querés es divorciarte. También te dije que pidas lo que quieras. No soy una persona de mier... Soy una persona de bien y me entregué completamente a vos desde el día que empezamos. Lo sabés vos y lo saben todos”, sigue. “Arruinaste todo por un chat de m…, un chat que no significaba nada para mí. Estás ciega y no podés ver más allá del teléfono”, le escribió Icardi, en referencia a las conversaciones suyas con ‘La China’ que Wanda encontró en su celular.

“Soy una persona que no le interesa lo material. Todo lo material te lo entregué a vos. Siendo millonario, me visto en H&M. Para que te des una idea. No puedo seguir aguantando tus malos tratos, tu ningunearme, ignorarme, pelotudearme como hacés. Yo no soy una mier... y no me lo merezco. Espero que con todo lo material que querías seas feliz, ya lo tenés en tu poder”.