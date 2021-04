Mirtha Legrand recibió la triste noticia de la muerte de su peluquera, Lía Sánchez.

Mirtha Legrand tuvo una jornada agridulce este miércoles. Si bien celebró el darse la segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus, unas horas después recibió una noticia que fue un duro golpe para la conductora de los almuerzos: falleció su histórica peinadora y peluquera, Lía Sánchez.

"Murió ayer después de una larga enfermedad, su peluquera de toda su vida, Lía Sánchez. Esta mujer acompañó a Mirtha durante 40 años", informó Pía Shaw, en Los Ángeles de la mañana, Esta triste noticia pega sobre la vida de Mirtha Legrand, que atravesó un año difícil, luego del fallecimiento de su hermana Goldie, en plena pandemia.

Según relató la periodista, Lía Sánchez falleció luego de haber estado por dos años luchando con una enfermedad que padecía. La peluquera comenzó a trabajar desde muy joven con la conductora. Lía empezó a trabajar con Roberto Giordano, luego terminó con un juicio contra el estilista, y fue Mirtha quién la ayudó también a que armara su peluquería.

"Fue abuela hace un tiempito corto. Cuando nosotros vimos por última vez a Mirtha en la tele, ella fue quién la peinó para ese día", recordó Pía.

Mirtha Legrand recibió la segunda dosis de la Sputnik

Mirtha Legrand recibió la segunda dosis de la vacuna Sputnik V contra el coronavirus y completó así el cronograma de inmunización. Entusiasmada, compartió la alegría de haber sido vacunada para volver a la pantalla, justo después de que se haya declarado la guerra entre su nieto y productor, Nacho Viale y la dirección de El Trece debido a los incesantes reclamos de Viale a las empresas del Grupo Clarín a través de Twitter.

Antes de completar las dos dosis de la vacuna rusa, La Chiqui declaró en diálogo con Teleshow: "Yo hasta que no me apliquen la segunda vacuna no haré nada". Y teniendo en cuenta su carácter, la diva ya se debe estar preparando para volver a la conducción, aunque lo haría sólo los domingos porque conducir también los sábados se le hacía "pesado". En su lugar, durante las cenas seguirá su nieta Juana Viale o lo que determine El Trece, puesto que están considerando a Mariana Fabbiani para animar la cena y el almuerzo del fin de semana, en una maniobra de presión contra Viale.

En este sentido, Mirtha se alzó firme y tras compartir a través de la red social del pajarito su alegría por haber podido completar su inmunización luego distintos reclamos al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, notificó que esperará "el tiempo indicado" para limar las asperezas dentro del canal y volver a dirigir sus históricos banquetes.