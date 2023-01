La muerte que golpea a Marcelo De Bellis en el estreno de Casados con Hijos

El actor que interpreta a Dardo Fuseneco en la obra teatral de Casados con Hijos se abrió ante sus seguidores y compartió una triste noticia.

El actor Marcelo De Bellis atraviesa un triste momento de duelo tras el estreno de la obra teatral Casados con Hijos, y decidió compartirlo con todos sus seguidores de Instagram. "En plena Navidad", anunció De Bellis en la publicación que acompañó junto a emotivas fotos.

"Les voy a contar una cosa. En plena navidad 'se fue'.. físicamente claro.. mi otra mamá. No les pedí permiso a mis primos (sus hijos) para publicar esto.. ojalá no me reten. Ella es mi nuevo ÁNGEL", escribió el actor que interpreta a Dardo Fuseneco en la puesta de Casados con Hijos que puede verse en el Gran Rex y que trajo de vuelta a todo el elenco -Guillermo Francella, Florencia Peña, Luisana Lopilato y Darío Lopilato- con la excepción de Érica Rivas, quien decidió bajarse del proyecto por diferencias con los productores en el tratamiento de su personaje, la contraparte de Pepe Argento María Elena Fuseneco.

"Cada vez que estoy detrás de esa puerta de 'Los Argento' miro al cielo y se que me cuida.. y la escucho en cada aplauso función a función. Canchera.. con un humor ácido.. moderna para su época.. mi tía Argentina. Si mi 'otra' MAMÁ", cerró De Bellis, en el triste posteo que se llenó de mensajes de fuerza y aliento.

Darío Lopilato, contundente sobre la salida de Érica Rivas: "Todos hicimos fuerza"

La negativa de Érica Rivas a formar parte de la obra de teatro de Casados con Hijos sigue dando que hablar. En esta oportunidad, fue Darío Lopilato el que se refirió a ello durante la entrevista con Juan Etchegoyen por Mitre Live (Radio Mitre, AM 790).

El actor y comediante de 40 años que interpretó a "Coqui Argento" en la exitosa sitcom de Telefe en 2005 no esquivó la situación. Así, se sumó a uno de los grandes temas de los medios nacionales vinculados con lo artístico: las diferencias que hicieron que "María Elena Fuseneco" no quisiera participar de la producción que fue postergada por la pandemia de coronavirus.

En el diálogo con Etchegoyen, el hermano de Luisana Lopilato reconoció que todavía no sabe quién ocupará el lugar de su colega: “La verdad es que no tengo idea si ya hay una actriz elegida para reemplazar a Érica. El que sabe todo es Marcelo de Bellis, al cual le mando un abrazo”.

Lejos de entrar en la polémica pública, Darío resaltó que “Érica Rivas es una compañera de lujo y una mujer excelente". "Como compañera, mujer y amiga, desde ese lado te puedo hablar, porque en el otro lado no estoy", añadió el actor. Y reveló: "Hasta hoy en día nos hemos mensajeado. Todos hicimos fuerza para que estemos todos”.

“A mí no me gusta meterme y las decisiones son personales, hasta un punto está", señaló Darío Lopilato. Además, aseguró que nunca se "va a olvidar" de "una compañera de lujo como ella". De paso, resaltó: "La semana pasada nos seguimos en Instagram. Hay una buena relación y hay cosas que te superan”.