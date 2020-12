"Me pidió que le haga el 'papucho' de Coqui": la confesión picante de Darío Lopilato.

"Casados con Hijos" fue un éxito televisivo tan arrasador que logró que sus actores estuviesen profundamente asociados a sus personajes. Tal como le pasó a Darío Lopilato, que en la sitcom interpretó a "Coqui", el hijo torpe de Pepe (Guillermo Francella) y Moni Argento (Florencia Peña), en una anécdota íntima con una chica. "Me pidió algo insólito", confesó el actor a Estelita, el personaje del actor Jey Mammón.

Charlando con Esteita para el programa "Estelita en Casa" (América TV), Lopilato contó que haber encarnado a "Coqui" en la serie de Telefe le dio muchas satisfacciones pero también momentos de desconcierto tota. Con ese pie, la entrevistadora preguntó si era verdad los rumores de una anécdota sexual un tanto incómoda que involucró al actor y al personaje de "Casados con Hijos". Riendo con nervios, el hermano de Luisana Lopilato (que en la serie fue Paola, la hermana de "Coqui") se animó a contar la historia.

"Había salido con una señorita divina, hermosa... salí por un tiempo hasta que llegó el momento íntimo. Estábamos ahí, a punto caramelo cuando de repente me pide que le haga el 'papucho' de Coqui... me fui completamente", admitió. Tentada, Estelita le pidió más detalles y Darío agregó: "Me fui de la cancha... ya está. Me sorprendió completamente y no me veía para nada en ese momento haciendo el papucho... no".

"¿Estabas desnudo?", quiso saber Estelita, a lo que Lopilato respondió: "a punto caramelo". Entre los planes para el 2021 que figuran en la agenda del actor se encuentra la obra teatral "Hermanos", en donde nuevamente se unirá a Luisana Lopilato bajo la dirección de la reconocida Corina Fiorillo, y con un texto escrito por Matías Del Federico. La obra que irá por streaming contará la historia de Liza y Mateo, dos hermanos que deben enfrentarse a la inminente muerte de su madre. La producción tendrá un estreno simultáneo para Argentina e Israel el próximo 13 de enero de 2021.

Por otra parte, la expectativa por la obra de "Casados con Hijos" no para de crecer aunque, por el momento, no se haya confirmado una nueva fecha de estreno. Recordemos que con Érica Rivas fuera del proyecto, el guión tuvo que reescribirse por completo y se introdujo a un personaje nuevo. Los rumores apuntan a que podría tratarse de la madre de Moni Argento, que fue mencionada en la sitcom pero nunca apareció.