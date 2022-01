Un actor de Casados con Hijos reveló el origen de una icónica frase de la ficción: "Fue ella"

Uno de los actores principales de Casados con Hijos reveló el origen de una famosa e icónica frase.

Casados con Hijos es una de las ficciones de la televisión argentina de las cuales el público no se cansa de ver. A lo largo de los años quedaron varias expresiones icónicas de sus personajes que son recordadas hasta hoy. La sitcom es un clásico, y a 16 años de su estreno uno de sus actores principales contó en Flor de Equipo, conducido por Florencia Peña en la pantalla de Telefe, el origen de una frase histórica.

Desde el 2007 que la señal la repite como comodín en baches, fines de semana y como alternativa a Los Simpson (otro fiel caballito de batalla). Comenzó nuevamente el pasado 3 de enero en el horario de las 9:30, y se emite antes del ciclo de la actriz que comienza a las 11:30 de lunes a viernes. Casualmente, en el mencionado programa, Marcelo de Bellis (Dardo) reveló cómo nació uno de los momentos más recordados.

"Si sos Dardo o María Elena pasá", gritaban tanto Peña (Moni) como Guillermo Francella (Pepe) cada vez que sus vecinos tocaban la puerta en los capítulos de Casados con Hijos. Con esa icónica frase, que se repitió miles de veces sin saber su origen, la conductora del ciclo televisivo de Telefe recibió a su invitado rememorando viejas épocas. Éste contó quién la inventó, y cómo nació esa famosa expresión.

"Fue ella porque la escenografía era muy grande y Guillermo dice: 'chicos, cada vez que tocan el timbre me hacen ir hasta la otra punta'. Y Florencia muy displicentemente dijo 'no se hagan problema. Yo voy a decir, si son Dardo o María Elena pasen' y ahí quedó la frase", contó de Bellis. A lo que su excompañera agregó: "Y no solamente eso, hay alfombras que se venden con la frase".

