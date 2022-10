La muerte que golpea a el Mono de Kapanga: "Te voy a extrañar"

Martín Fabio, conocido popularmente como el "Mono" de Kapanga, expresó su dolor en las redes sociales por una muerte de su circulo más cercano.

El "Mono" de Kapanga, artista y figura que saltó a una popularidad masiva gracias a su participación en el reality MasterChef Celebrity, compartió un doloroso mensaje en sus redes sociales para despedir a su mamá. "Fuiste todo lo que está bien", escribió.

Por medio de su cuenta de Twitter, Martín Fabio publicó un emotivo mensaje de despedida para su madre, Nilda Pasarelli, quien falleció a los 82 años de edad. "Chau mami, descansá en paz, fuiste todo lo que esta bien, reencontrate con Juanca, tu único amor en la vida, decile que lo extraño mucho como te voy a extrañar a vos. Gracias por darme la vida, la educación, la luz en momentos de oscuridad y el apoyo incondicional a todo lo q quise ser", tuiteó el líder de Kapanga junto a una foto en compañía de su madre.

En su cuenta de Instagram, El "Mono" compartió un video del segmento Madres del rock, de la radio Vorterix, con una entrevista a su madre. La publicación se llenó de comentarios de apoyo al cantante, entre los que destacó el pésame de la cuenta oficial de Kapanga.

MasterChef Celebrity: el "Mono" de Kapanga contó la historia detrás de sus joyas

Durante su paso por el reality de cocina MasterChef Celebrity, el "Mono" de Kapanga tuvo que quitarse sus joyas para cocinar, acto que le provocó un fuerte debate interno y una revelación que sorprendió a los televidentes: “No pensé que me iban a hacer sacar todas las joyas”. Ante la pregunta de Santiago de hace cuánto tiene las pulseras, el "Mono" reveló que hace 17 años que no se las quitaba y que cada una tiene un significado especial. “La última vez que me hicieron sacar las pulseras, fue en el año 2003 en la cancha de Ferro, un Quilmes – Argentino Juniors que me llevaron preso”, afirmó con franqueza.

Ante la dificultad del participante para despegarse de todas sus cadenas y crucifijos del cuello, del Moro le preguntó al jurado si podía conservar algunas. Implacable, Germán Martitegui sentenció: “En teoría no, pero vamos a hacer una excepción. Mono, no quiero un pedazo de crucifijo en la comida”. Agradecido, el "Mono" explicó el significado especial de sus joyas: “Como nunca más caí preso, al día de hoy, viven conmigo”.