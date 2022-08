La llamativa revelación de Paula Chaves sobre la muerte de su abuelo: "Hasta la eternidad"

La actriz compartió una importante reflexión tras el fallecimiento de su abuelo a los 97 años.

Paula Chaves compartió una importante reflexión tras el fallecimiento de su abuelo y sorprendió con un insólito relato. Unas horas después de enterarse de la muerte de Kaki, su familiar de 97 años, la actriz le dedicó un posteo en Instagram que estremeció a varios de sus seguidores.

El viernes 5 de agosto, el abuelo de Delfina y Paula Chaves falleció "mientras dormía la siesta". Lejos de entristecerse por su partida, las actrices decidieron despedirlo con alegría y recordarlo por todas aquellas cosas que le había enseñado. Por este motivo, la exconductora de Bake Off le dedicó un emotivo posteo en sus redes sociales en el que sorprendió con una confesión: qué estaba haciendo en el momento en que su abuelo se fue del mundo.

"El mejor abuelo del mundo… 97 años de disfrute absoluto. Te despido con whisky y música. Gracias por enseñarme hasta tu último día… Amé haberte cuidado tanto, como vos me cuidaste a mí", empezó el posteo de Chaves el cual contiene varias fotos junto a su abuelo. "Te voy a llevar en mi corazón y en mi piel para siempre. Te amo Kaki. Jamás quise que llegue este momento pero acá estoy, honrando tu vida... Hasta la eternidad", continuó.

En este marco, Paula Chaves contó cómo fue el particular momento en que su abuelo falleció y causó gran sorpresa entre sus seguidores. "¿Saben qué estaba haciendo yo en ese momento? Estaba asistiendo a mi primer parto. La primera vez que veía en vivo un bebé llegar a este mundo. De la mano de mi amada Edith, y de esa mamá y ese bebé que me invitaron a su fiesta", confesó la conductora y añadió: "Mi gran pasión, mi misión, y él lo sabía. Y por eso lo eligió. Para enseñarme, quiso que me entere de su partida llena de oxitocina. Después de haber presenciado mi primer nacimiento como Doula"

La historia de Paula Chaves sobre el fallecimiento de su abuelo.

El drama personal que Paula Chaves vivió con sus hijos: "Convulsionó"

Paula Chaves contó en sus redes sociales el angustiante momento que vivió con sus hijos Baltazar y Filipa, que vivieron problemas de salud al mismo tiempo. "Gracias por cruzarte en nuestro camino", escribió la conductora en sus historias de Instagram dedicado para un motoquero que la ayudó en plena Panamericana y a quien busca encontrar.

Hace unas semanas atrás, Paula Chaves vivió un gran susto cuando se dirigía a una guardia médica para que atendieran a su hijo Baltazar (de 5 años) porque estaba descompuesto. En ese sentido, la conductora y modelo reveló en sus historias de Instagram toda la desesperante secuencia que le tocó experimentar y que, afortunadamente, terminó con final feliz. En parte gracias a un motociclista que la asistió en la mencionada autopista.

"Hoy por suerte estamos bien, ayer yendo a la guardia por Balta que estaba muy caído por vomitar sin parar. Filipa, que tenía una mínima febrícula producto de una posible otitis, convulsionó", empezó contando Chaves, ya más tranquila. La modelo también llevó tranquilidad a sus más de 4 millones de seguidores al aclarar que a la pequeña esta convulsión no le afectó neurológicamente ya que se produjo por la fiebre, aunque en el momento no lo sabía. "Es ahí en la Panamericana donde me ayudó el motoquero, a quien me encantaría poder contactar", sumó la conductora de Bake Off.

Es que al ver que había un muchacho cerca con una moto, le gritó por favor que se acercara a ayudarla. Lejos de hacerse el desentendido, el motoquero actuó con rapidez y le abrió camino por la Panamericana. Pero eso no fue todo, porque al llegar a la guardia Chaves bajó desesperada y le dio varias indicaciones: "Dándole las llaves le dije: 'Atrás dejé a mi otro hijo, por favor agarralo a upa, entralo y cerrá el auto'". El motociclista acató y le dijo que llevaría el auto al estacionamiento de la clínica.