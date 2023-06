La inesperada revelación de Agustina Cherri sobre Gastón Pauls: "Sorprende"

Agustina Cherri confesó cómo es la relación familiar que tiene con Gastón Pauls, su actual pareja Tomás Vera y los hijos que tiene como ambos.

Agustina Cherri sorprendió a todos al revelar cómo es el vínculo familiar que mantiene tanto ella como su pareja y los hijos de ambos con Gastón Pauls, con quien la actriz estuvo durante muchos años y dos hijos. "La gente que ve el cuadro de afuera muchas veces se sorprende", se sinceró la protagonista de la obra Votemos, que se lleva a cabo en el teatro Metropolitan.

Las separaciones suelen ser complicadas e intensas, y más cuando hay hijos pequeños de por medio. Pero ese no fue el caso de Agustina Cherri y Gastón Pauls, que se separaron luego de tener a Muna y Nilo (de 14 y 11, respectivamente). Lejos de ponerse en una situación de conflicto, los actores pudieron mantener el cariño por el bien de los chicos.

Así lo contó la propia Cherri en una entrevista que le brindó a Pronto recientemente: "A veces, incluso, Gasti se queda cuidando a Alba o Pepo con todos". "Está todo ensamblado. Gasti cuida a Muna y Nilo y muchas veces también a Alba", insistió la actriz ante la sorpresa del periodista.

Además, Cherri también contó que tanto Muna como Nilo se llevan "re bien" con Tomás Vera, su actual pareja: "Pensá que con Pepo estoy hace casi 9 años y mis hijos eran re chiquitos cuando lo conocieron". "Mis hijos eran muy chiquitos cuando empecé con Pepo y creo que tienen más registro de mi vida con Pepo que con Gasti. Calculá que me separé de Gastón cuando Nilo tenía un añito y medio así que ni registro tienen de nuestra relación amorosa", detalló la protagonista de Votemos.

En ese sentido, la actriz reveló entre risas que su hija mayor contaba "muy orgulloso" que sus padres estaban separados. "Con Gasti tenemos una relación tan increíble, casi de mejores amigos, y los chicos ven que está todo bien y que fluye", remarcó Cherri.

Inclusive, la actriz aseguró que nunca tuvieron conflictos con Gastón Pauls desde que se separaron, aunque sí tuvo que pasar un tiempo para que se acomodaran al "nuevo esquema". "Pero rápidamente lo encontramos y formamos equipo. ¿No te digo que me cuida los chicos que no son de él?", siguió Cherri, al tiempo que remarcó que su actual pareja y su ex también se llevan muy bien.

"La otra vez yo estaba en el teatro, Tomás tenía un asado, no tenía con quién dejar a Alba y se la llevó a Gastón. 'Traémela', le dijo y se quedó con la nena", concluyó la actriz, reconociendo que la hija mayor que tiene con Tomás Vera ama a Gastón Pauls. "Lo ve y empieza a los gritos porque muere por Gasti. A veces vamos a almorzar todos juntos y la gente que ve el cuadro de afuera muchas veces se sorprende", cerró Agustín Cherri.

El apoyo de Agustina Cherri a Gastón Pauls en su recuperación

"La primera vez que consumí fue en el '89 y cuando pedí ayuda primero a Dios, después a Agustina, fue en 2007. El 29 de diciembre del 2007. Cuatro años después, ese mismo día, nació mi segundo hijo. Hay algo divino, energético cuando uno se abre a la vida. La vida después te devuelve con creces", comenzó su descargo el papá de Muna y Nilo Pauls. Y destacó: "Estuvo Agustina. Estuvieron mis padres. Estuvieron mis amigos. Estuvieron compañeros también de laburo. Lamentablemente en este medio hay algunos que aún siguen hoy dependiendo de sustancias. Y otros ya no están más".