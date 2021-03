Alberto Cormillot y Estefanía Pasquini dieron a conocer la feliz noticia de que están esperando su primer hijo juntos. “Esto no fue un accidente, fue algo buscado. Estamos muy felices. Si es nena, le vamos a poner Aurora y si es varón, no lo sabemos aún pero Estefanía tiene una firme intuición de que será nena”, reveló el especialista en nutrición.

Luego de conocerse la noticia, su hija Reneé Cormillot dio detalles de cómo se enteró la familia de la dulce espera y cómo recibió la llegada de un nuevo hermanito. "Así es la vida de mi padre, un ansioso. Estábamos todos con candado en la boca, que teníamos que esperar una semana más, y él no aguantó. Ya sabíamos desde hace un montón".

"¿Vos sabías qué existía este deseo?", le preguntó Sandra Borgui en el programa de Nosotros a la Mañana, por El Trece, a Reneé sobre la llegada del bebé a la familia. "Sí, obviamente. Yo soy la madrina hace un año. Hacía frío cuando tuvimos la charla, me acuerdo. Estaba medio vaga la cigüeña, pero ya están calentando motores".

"Estábamos hablando y me dice, vas a ser madrina, 'ah, ok'. Como ya sabía mi rol, no fue una cosa de mucha charla", contó luego la hija del doctor. Por último, sobre el debate que se armó por la edad en la que Cormillot vuelve a ser padre, Reneé remarcó: "Papi ni de afuera, ni de adentro, es del 38. Uno dice la edad está en el interior. Papi no tiene la edad por fuera tampoco. Hace tap, hace aéreo, todo tipo de cosas. Y desde toda la vida da unas charlas y su filosofía de vida es que va a vivir hasta los 120 años".

Alberto Cormillot confirmó que será papá a los 82 años

El especialista de 82 años está casado con Estefanía Pasquini, de 34 años, con la que deseaba tener un hijo tal como aseguró. "Si viene, sería bienvenido...". Finalmente, el deseo se hizo realidad.

En una charla con Guillermo Andino y Soledad Fandiño en el programa Es por ahí (América TV), Cormillot confirmó la inesperada noticia: "Si viene, sería bienvenido...", le contestó Alberto a Guillermo Andino. Y agregó: "Estefanía es joven, ella está muy ilusionada porque sería su primer hijo. Fue una cosa hablada, no es una sorpresa, decidida. Si se daba, bienvenido".

En tanto, como se levanta muy temprano, dijo que ya hizo acuerdos con su pareja para la crianza. "Hice varios acuerdos, yo me levanto cuatro menos cuarto. En qué lugar de la casa voy a poner un sofá cama. Y después hicimos un acuerdo respecto a pañales y tareas hogareñas", expresó.