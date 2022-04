La furia de Juana Repetto tras ser criticada como madre: "Un martirio"

La celebridad respondió un comentario detractor en una de sus publicaciones de Instagram. Juana Repetto volvió a mostrar su carácter en el mundo de redes.

Juana Repetto respondió una crítica en sus redes sociales en relación con su rol como madre. La hija de Nicolás Repetto y Reina Reech fue contundente en su descargo contra un usuario de Instagram que la cuestionó por un viaje al Caribe que hizo con su esposo e hijos.

"Me acuerdo cuando Juana estaba preocupadísima porque su hijo más grande no podía ir al colegio por la pandemia... Y ahora maneja al tema llevándoselo de viaje en plena época de clases", escribió desde el anonimato la persona cuyo nombre de redes es 7 Lunas. Acto seguido, Repetto no tardó en ubicar a quien cuestionó su manera de manejar la educación de sus hijos, Belisario y Toribio.

"Agarramos Semana Santa para que falte sólo unos días. De todos modos, nada tiene que ver que le quiten la educación a un niño con decidir faltar 5 días", expresó la actriz. Y cerró: "Y sí, a Toro se la quitaban porque por Zoom no aprendía un carajo y era un martirio emocionalmente. No tiene nada que ver una cosa con la otra amora".

Juana utilizó el pie de foto de su publicación para hacer una bajada de línea sobre su lucha contra los prototipos de cuerpo hegemónicos que aún abundan en la sociedad: "Sin filtro, sin editar, con mis jamonardis al viento, con mi piel como la tengo. Basta de esconder la celulitis y demás. Al menos para mi".

El duro momento de Juana Repetto por el coronavirus

Repetto se expresó en su cuenta de Instagram sobre su tristeza por no haber podido abrazar a su esposo, Sebastián Graviotto, por el pandémico virus y por un viaje que los separaría durante dos semanas. "Hace más de una semana que no nos abrazamos, que no nos damos la mano, que no nos miramos juntos una serie en la cama porque dormimos separados. Y hoy se nos fue por 15 días y no pudimos darnos un beso y un abrazo", expresó la celebridad de redes. Y cerró: "Algo habrá venido a enseñarnos justo en este momento el Covid-19. Nos dejó a todos patas para arriba. Nos puso a prueba como familia, pero acá estamos".

La artista reveló sobre los síntomas que atravesó durante su infección del virus y soltó: "Estoy congestionada, lo cual es bastante molesto y con un poco de tos con pollardis. Media caída, es como si tuviera una resaca nivel post casamiento de mi mejor amiga, los pibes joya".