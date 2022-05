La furia de Juana Repetto tras las críticas por hablar de maternidad: "Estoy harta"

La actriz se pronunció sobre la maternidad en las redes sociales y recibió críticas. Juana Repetto habló sobre la romantización del rol de madres.

Juana Repetto se expresó en sus redes sociales sobre las críticas recibidas tras haber dado un discurso sobre la maternidad. La hija de Reina Reech y Nicolás Repetto fue contundente en su descargo y criticó a las mujeres que critican a otras mujeres.

"Amanecer leyendo notas y comentarios sobre lo que hablamos ayer y no dejar de sorprenderme", comenzó su descargo con un tono de hartazgo la actriz. Y agregó: "Para todas las genias de las mujeres criticando y juzgando a otra mujer y además festejando la crítica de otras".

Repetto aclaró que en ningún momento se había quejado de amamantar, por lo que esas mujeres la habían criticado. "No dije que estoy harta de que me juzgue gente o de que hablen de mí. Y con respecto a 'qué intensa, se queja de todo'", continuó la celebridad que se ha pronunciado en numerosas ocasiones sobre la romantización de la maternidad por parte de algunos sectores de la sociedad. "Desde ya que seguiré visibilizando estos temas y abriendo debate porque es necesario y muchas mujeres lo agradecen mucho", agregó en una de sus historias de Instagram.

"También estoy empatizando e intentando que te valoren a vos que me estás juzgando sin saber qué dije", concluyó Repetto y así les dejó a claro a sus haters que no las deja afuera de su lucha por visibilizar esas problemáticas.

El enojo de Juana Repetto por lo que pasó en el colegio de su hijo

"¡Lo que hace el colegio es una vergüenza! ¡Esto es colectora doble mano! Hace más de diez minutos frenada en la colectora porque toman la calle, las dos manos, la de ida y la de vuelta", comenzó su descargo Repetto hace algunas semanas, cuando vivió un incómodo momento en la puerta del jardín de su hijo Toribio. Y agregó: "Y no pude salir, tuve que ir por otro lado. Y gente del colegio muy mal educada y de muy mal modo me mandan a ir por otro lado. Mínimo ya que toman la colectora y son tan cómodos y no estacionan a una cuadra, una y media o dos y llevan a sus pibes caminando hasta la puerta como hago yo todos los días".

Repetto relató que esta desorganización la complicaba mucho ya que tenía que acompañar a su hijo mayor con el menor, Belisario, que apenas tenía unos meses. "Aunque eso implique bajar a un bebé desde que nació, en julio o bajo la lluvia, sean amables con el que está yendo por donde le corresponde y dejen pasar, en lugar de faltar el respeto", cerró.