La fulminante crítica de Tamara Báez, la novia de L-Gante: "No tenés idea"

La novia de L-Gante, Tamara Báez, lanzó duras críticas en Instagram y dio que hablar entre los fanáticos del cantante de cumbia. El furioso descargo de la joven.

L-Gante atraviesa días muy movidos. Semanas después del nacimiento de su hija Jamaica, el cantante de cumbia se encuentra en problemas con su novia, Tamara Báez. Luego de que se conocieran varios problemas entre la pareja, la joven manifestó su enojo en Instagram con un fan que la agredió verbalmente y realizó un duro descargo.

El conflicto se conoció porque fue la propia novia de L-Gante la encargada de exponer una discusión en Instagram. Un usuario le reaccionó a una historia de Instagram y le consultó: "Se te subió el humo, ¿no pensás hacer algo de tu vida o trabajar algo?". Molesta con el comentario, Tamara le marcó la cancha con un mensaje contundente: "¿Por qué te molesta que no trabaje? ¿En qué e perjudica a vos? Cuando yo quiera hacer algo, lo hago, ¡vos no tenés idea de mi vida ni quién soy!".

Luego, la novia del famoso cantante de cumbia concluyó: "Mientras crío a mi hija y la disfruto a mil porque es mi bebé. Tengo la suerte de que si no quiero trabajar, no trabajo". Luego, y al notar que el usuario de Instagram no le respondió, Tamara Báez volvió a insistir: "¿No contestás?, ¿no sabés qué decir?". Y la persona le admitió: "Tenés razón, ¡perdón! Sí sé qué decir, ¡tenés toda la razón!".

Tamara Báez y L-Gante siguen juntos pese a los conflictos que tienen.

Finalmente, la novia de L-Gante compartió una captura de Instagram con la conversación que tuvo y lanzó una picante conclusión para exponer a la persona que la criticó: "Peleo con los haters hasta que pidan perdón".

Tamara Báez, novia de L-Gante, se enojó con un usuario de Instagram que la criticó.

El mal momento de L-Gante en un avión

L-Gante pasó una dramática situación en el avión con el que viajó rumbo a Salta, provincia donde brindará un show. De acuerdo a lo que indicó el cantante, la aeronave tuvo un problema técnico y debió aterrizar antes de lo previsto. "Alguien que me ayude a empujar", pidió el músico en un video que publicó en su cuenta de Instagram.

Tras el mal momento que vivió, L-Gante manifestó: "Dale que arrancamos otra vez". Y se preguntó: "¿Llegamos o no llegamos, perro?". Luego, y con una foto que subió, confirmó el despegue del avión: "Ahora sí".

La vergonzosa crítica de Sandra Borghi a la novia de L-Gante

A través de la pantalla de El Trece, la periodista Sandra Borghi discutió con "El Pollo" Álvarez por las uñas largas que tiene Tamara Báez, novia de L-Gante: “Mirá el tamaño de las uñas que tiene por favor, no la puede agarrar, mirá ese cuerno rojo son las uñas. No puede proteger a una criatura con esas uñas rojas de ese tamaño, si ese chico frena le clava la uña en la oreja, segundo ¿cómo haces para manipular a una beba de un mes con semejante uña querida?”, expresó frente a la mirada del Pollo Álvarez, conductor del ciclo de El Trece.

Luego, Borghi hizo referencia a la imprudencia del músico y la joven por no colocar a la beba en el asiento correspondiente para autos: “Activá el huevito de atrás más que la temporada. Los huevitos a esta altura se colocan mirando hacia atrás, ni si quiera se los ponen mirando hacia adelante, para que en caso de un impacto no tenga que golpear con la cabecita y haga un latigazo, fíjate la fragilidad de la que estamos hablando”.