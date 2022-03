La foto de Paula Chaves que causó preocupación: ¿qué pasa con su salud?

Se filtraron unas fotografías de Paula Chaves que despertaron preocupación entre sus fanáticos y seguidores de redes sociales.

Paula Chaves encendió alertas después de que se filtraran unas fotos que la muestran en lo que parece ser una silla de ruedas. De manera inmediata las redes sociales empezaron a especular con su salud y creció la preocupación en torno al estado de la modelo y conductora. ¿Qué le pasó?

De vacaciones familiares con sus hijos y Pedro Alfonso, su pareja, en las playas de Punta Cana, Chaves aprovechó a pasar tiempo junto con su amiga Mery del Cerro, quien también está de visita en el Caribe. Desde allí, las famosas publicaron una serie de fotos y videos pasándola bien y divirtiéndose, pero también compartieron el corto video que levantó la sospecha.

Las fotos de Paula Chaves en silla de ruedas.

Fue Mery del Cerro quien subió el video que deja entrever el estado de la conductora de Bake Off, en silla de ruedas. En el mismo puede notarse como Pedro Alfonso lleva la silla de Paula, mientras Mery graba el momento. Por el momento, ni Paula ni ninguno de los involucrados precisó más detalles sobre lo sucedido durante su estadía en el hotel all inclusive. ¿Un accidente? ¿una caída? No se sabe aún, pero los fanáticos de la modelo esperan que un pronunciamiento de su parte.

Paula Chaves expuso los motivos por los que ya no habla con La China Suárez: "Me angustia"

Paula Chaves volvió a hablar sobre el Wandagate, el escándalo entre “La China” Suárez, Wanda Nara y Mauro Icardi, que ocurrió en 2021. La exconductora de Bake Off Argentina formaba parte de un grupo de amigas junto con “La China” en el que también se encontraban Zaira Nara, hermana de Wanda, Mery del Cerro, Gime Accardi, entre otras celebridades. Desde que salió a la luz la polémica, su amistad se desintegró hasta tal punto que ya ni siquiera se hablan.

Entre todas las versiones que surgieron, se dijo que cuando Paula Chaves se enteró de que “La China” había estado con Icardi le dijo: "Sos una sorete. Tengo los chats y leí todo. Sos una basura”. Ahora, la conductora negó haber dicho esto sobre “La China”. Al mismo tiempo, dejó en claro que pasaron cosas con ella mucho más allá de este escándalo que le dolieron mucho.

“¿Es cierto todo lo que se dice, que ahí hubo una cosita que se resintió?”, le preguntó un movilero de Los Ángeles de la Mañana (LAM). “A mí me hace muy mal estar envuelta en escándalos y me angustia. No me siento cómoda. Trabajé muchos años en Este es el Show, en donde tocábamos temas, y el que trabajó conmigo te puede decir que a mí me incomoda hablar del otro, tener que opinar de la vida del otro. No me siento cómoda ahí”, expresó Paula.

“No me gusta verme en los titulares de las noticias por cosas que no son mías. No tengo nada que ver”, reiteró. A pesar de que intentó no dar demasiados detalles y mantenerse al margen, Chaves admitió que todo esto “le causa mucha tristeza”, a pesar de que no tuvo ninguna pelea con nadie. “No estoy ni enojada ni mucho menos. Simplemente pasaron cosas íntimas, más allá de esto, que no están buenas. Pero a mí me duele y me apena la situación. Si quieren cerramos con esto: yo no le dije ‘sorete’ a nadie”, cerró.