La familia de Antonio Gasalla recibió una noticia que entristeció al espectáculo

El actor Antonio Gasalla está hospitalizado luego de ser ingresado por problemas con su memoria y sus amigos y familiares están acompañándolo en este doloroso momento.

Antonio Gasalla está pasando un momento delicado en su salud y tanto su familia como sus amigos y fanáticos de todo el país, que lo quieren por sus innumerables películas, programas de televisión y espectáculos de teatro y café concert, están acompañándolo en esta etapa de su vida. Mientras el actor y capocómico se encuentra hospitalizado en el Sanatorio Otamendi tras un pedido de sus familiares cercanos, trascendió cual fue el diagnóstico final que está afrontando.

Gasalla, que debió ser ingresado al hospital por problemas de memoria, los que le trajeron problemas de robos en los últimos meses, padece demencia senil progresiva y, de momento, tendrá que permanecer instalado en la institución médica. Se supo que cuando le den el alta, el actor será trasladado a un centro especializado con atención las 24 horas.

Pese a que el último deseo de Gasalla, según deslizaron sus amigos, es pasar sus últimos momentos en su casa y al cuidado de enfermeras, debido a su estado no es un escenario, por ahora, que se baraje como posible. "Estoy muy triste, me pega mucho porque es mi amigo, mi vecino, es casi mi familia (...) Son momentos muy difíciles porque es una persona que adoro y que ha sido muy generoso conmigo. Uno se hizo amigo de él por su cabeza, por su alegría, y ahora que no reconoce a nadie, que no sabe ni dónde está, es una tristeza tremenda", había indicado Marcelo Polino, uno de sus amigos más cercanos, en una de sus últimas salidas en Intrusos (América TV) para informar las actualizaciones del cuadro del legendario artista.

La devastadora historia de Polino sobre la realidad de Antonio Gasalla

Marcelo Polino, íntimo amigo de Gasalla, reveló recientemente cuál es el estado de salud del actor. "Hay que decir las cosas como son. Yo daba vueltas para no decir Alzheimer. Me costaba porque era algo que la familia había mantenido en la privacidad... después me autorizaron a contarlo", detalló el conductor, en diálogo con LAM (América TV).

Polino también desmintió los rumores de que la familia de Gasalla no se haría cargo de la situación. "La gente que tiene mucho carácter, y sobre todo los viejos, son muy rebeldes, no quieren, no se prestan a ir al médico. Por otro lado, cuando dicen 'la familia lo abandonó', yo no puedo contar la cantidad de cosas que hizo la familia. Con la personalidad de Antonio, que no les abría la puerta, solo una vez pudieron convencerlo de que vaya al Instituto Rossi a hacerse unos estudios", aseguró. Y agregó que, cuando los médicos quisieron ponerle unos cables en la cabeza para realizarle un estudio, "se los arrancó y salió en calzoncillos caminando por los pasillos".