La emoción de Maru Botana por una fecha familiar: "Nos tenemos"

Maru Botana compartió un emotivo texto en sus redes sociales, en el que aludió a uno de sus hijos en el aniversario de su natalicio. La cocinera que ha conducido programas de TV durante años se expresó sobre cuán cariñosa es la relación que tiene con su retoño.

“¡Mi Juani feliz cumple! Llegué justo para abrazarte como un oso y sentir ese amor tan lindo que nos tenemos. Gracias por ser tan expresivo conmigo, en las buenas y en las no tanto", comienza el pie de foto del posteo que Botana hizo en su cuenta de Instagram, a modo de dedicatoria hacia su hijo Juan Ignacio. "Ambos sabemos que no nos gusta estar enojados y enseguida tratamos de revertirlo", agregó como info extra sobre una parte de sus personalidades.

La chef reveló que la madurez de su hijo muchas veces la descoloca: "Me impresiona a veces escucharte sacar tus propias conclusiones como un grande y digo ‘guau’. Paso a paso pero no dejes de disfrutar y que esa sensibilidad tan linda sea tu eje".

Más de diez años después del fallecimiento de su hijo Facundo, Maru lo recordó en relación con un comentario que suele hacerle Juan Ignacio, su octavo retoño: "Me matás de amor cuando me decís que te hubiera gustado conocer a Facu, que hubiera sido tu amigo", escribió la experta en gastronomía. "Juani que tengas un año increíble y que vayas sin miedo, yo voy a estar al lado tuyo , te adoro. Feliz cumple bombón", culminó su dedicatoria la cocinera.

El descargo de Maru Botana en el aniversario del fallecimiento de su hijo

"Te miro y te pienso y te imagino. Miles de sentimientos se me vienen. Siempre te extraño y aunque mi mochila de piedras ya no pese tanto, está ahí. Hoy es mi día especial", escribió Maru Botana cuando se cumplieron trece años del día en que su sexto hijo, Facundo, falleció por muerte súbita a sus seis meses de edad. "Sé que estás, con nosotros y que sos nuestro angelito, y hoy entiendo más claramente tu misión aquí abajo. Me quedé con ganas de abrazarte y besarte, de sentirte. Y te mentiría si te digo que entiendo tu partida", agregó la celebridad, quien recibió cientos de mensajes de amor en los comentarios.