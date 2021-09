La emoción de La One: se agranda la familia de Moria Casán

La diva de la lengua karateka Moria Casán mostró sus sentimientos de amor en redes sociales ante la llegada de la nueva integrante de su familia.

Moria se enamoró de una perrita que no quería nadie "por fea".

Moria Casán sorprendió en sus redes sociales al anunciar que se agranda su familia y provocó alegría en su cuenta de Instagram. La "One" contó la emotiva historia de la perrita que adoptó y no quería absolutamente nadie "porque dicen que es fea". La respetada y querida diva de los medios y la farándula argentina abrió su corazón y emocionó a todos.

Alejada de la televisión desde la pandemia de coronavirus, Moria se dedicó exclusivamente a su intimidad y -en terreno artístico- a la reposición 30° aniversario de la aclamada Brujas, de Luis Agustoni. Mientras disfruta del éxito y reconocimiento que tiene la obra también se involucró en una adopción responsable y decidió compartir la historia para contagiar la iniciativa a sus seguidores.

"Hoy llega a mi vida SHAIDA 02/09/2021 Nueva Era, adoptar es amor incondicional pero también discrimina, cuando conocí a través de César Carroza a Shaida por el instagram de #red4patas me pareció que su mirada era melanco y la quise de inmediato. Comprobé que lo que ella necesitaba era que alguien la quiera más allá de los esterotipos de belleza, porque me comentaron que nadie la quería porque era fea", explicó Moria en sus redes.

Y agregó, emocionando a sus followers: "El éxito y el fracaso son 2 impostores al igual que la fealdad y la belleza, se supone que la belleza es cercana a la perfección, no es mi pensamiento, pero si es mi pensamiento que la perfección no existe, por lo tanto la fealdad y la belleza no existen!".

Por último, Moria Casán envió un mensaje a toda la población, para contagiar amor hacía todos los perritos y mascotas que aún hoy esperan un hogar: "Sugerencia: no discriminen al adoptar porque así se sienten más buenos!!! PAR FAVAAAR".

