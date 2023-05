La edad de Lizy Tagliani: cuántos años tiene la conductora y humorista

Lizy Tagliani es una mujer valiente y perseverante que ha conquistado los corazones de muchos con su humor, carisma y autenticidad. Conocé su historia y su mayor sueño.

Lizy Tagliani, conocida figura de la televisión y el espectáculo argentino, ha dejado una huella imborrable en la industria del entretenimiento. Nacida el 12 de septiembre de 1970 en Resistencia (Chaco), Lizy ha superado numerosos obstáculos a lo largo de su vida para convertirse en un ejemplo de resiliencia y determinación. Hoy en día, es reconocida como actriz, conductora de radio y televisión, y también se encuentra estudiando abogacía.

Un Camino hacia el Estrellato

Hasta el año 2014, Lizy se ganaba la vida como peluquera, atendiendo a diversas personalidades reconocidas. Paralelamente, desarrollaba su faceta artística en espectáculos del under porteño. Sin embargo, su carrera dio un giro significativo cuando tuvo la oportunidad de participar en el programa "Bailando por un Sueño" en 2014, bajo la conducción de Marcelo Tinelli. Inicialmente ingresó como reemplazo de Loly Antoniale, pero su carisma y humor la llevaron a obtener un lugar titular en el elenco.

Gracias a su participación en el programa y su conexión con el público, Lizy se convirtió en una figura reconocida y querida por los televidentes. Además de su presencia en la pantalla chica, ha destacado en las temporadas teatrales de Carlos Paz y Mar del Plata, participando en obras como "Los Bonobos: El amor es ciego, sordo y mudo" y "Lizy, una chica diferente".

El Anhelo de la Maternidad

Luego de casarse, la pareja decidió apostar por agrandar la familia mediante los trámites de adopción.

Recientemente, Lizy Tagliani compartió abiertamente su deseo de ser madre después de contraer matrimonio con Sebastián Nebot. La estrella de Telefe ha expresado qué tipo de madre le gustaría ser y ha revelado su decisión de iniciar el proceso de adopción.

"Voy a ser la clase de madre que necesite la personita que venga a mi familia. No quiero ser una mamá solo por cambiar pañales o por asistir a eventos con mi hijo. Mi deseo es devolverle a alguien todo lo que la vida me ha dado", comentó Lizy en una entrevista con Catalina Dlugi en su programa radial. Y agregó: "Me encantaría compartir mi vida y transmitirla a alguien que realmente necesite una familia. No busco el rollo de ser la madre de portada de una revista".

Tagliani ha manifestado su gran anhelo de convertirse en madre y actualmente se encuentra en el proceso de completar los formularios para la adopción. Sin embargo, también ha compartido sus dudas y contradicciones respecto a los tiempos y la preparación para este importante paso. Al mismo tiempo, espera que todo el trabajo en busca de la igualdad se vea reflejado en la práctica y espera que no se quede solo en una ley.