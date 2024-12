La dura revelación de Viviana Canosa sobre Javier Milei y Yuyito González: "Es una joda"

Viviana Canosa dura contra Milei por la custodia de Yuyito

La periodista y conductora Viviana Canosa se refirió nuevamente a la relación entre el presidente Javier Milei y la ex vedette Amalia "Yuyito" González y señaló la "hipocresía" del mandatario por un tema muy particular.

Canosa ya tuvo fuertes declaraciones en contra del jede de Estado a quién acusó de ser el culpable de que haya perdido varios trabajos. En este caso no sólo la ligó la pareja presidencial sino también la hija de la "primera dama" Brenda Di Aloy.

"Otra que tiene custodia es Yuyito González, la novia del Javo, y también la hija. Parece que todo es una joda más grande que una casa", expresó Viviana Canosa en respuesta a la polémica que se generó luego de que el presidente apuntara contra Lilita Carrió por ir con custodia al casamiento de Horacio Rodríguez Larreta.

"En esta foto se puede ver a la ‘Pitonisa de la Moral’, que ya no es Diputada Nacional y nadie sabe de qué trabaja, con uno de sus dos choferes (y más de 20 custodios) pagados desde el Gobierno de la Ciudad. Las contradicciones se cuentan solas", expresó Javier Milei generando el rechazo de toda la Coalición Cívica. De esta manera la periodista señaló la doble vara del mandatario.

Yuyito González reconoció que tiene custodia

Cabe señalar que la propia Yuyito González reveló tener custodia por su vínculo con el mandatario: "Tuve un episodio imprevisto. Tuve un problema que saltaron las alarmas, a mí no me gustaría tener que cuidarme, soy una mujer libre. Siempre tuve libertad de movimiento, pero donde puede presentarse una situación de peligro tengo que tener un soporte, hace más de 40 años que estoy en la tele y no me parece que por cuestiones ideológicas una persona tenga que pegarte".

En esa línea, la pareja de Javier Milei y conductora de Empezar el Día, que se trasmite por el canal Ciudad Magazine, sumó: “Me alarma que tenga que pensarla veinte veces adonde voy, no crean que yo lo disfruto, pero lo acepto porque si está en riesgo mi vida lo tengo que aceptar, porque el combo viene completo”.

"Yo no me considero primera dama, trabajo en el mismo lugar de toda la vida. Mis gustos artísticos fueron cambiando, pero a mí me alarma que cada tanto tenga que tener a alguien de seguridad, alguien a quien en un evento abierto le tenga que decir ‘che, fijate que no me tiren un botellazo por la cabeza’. Me parece horrible. No debería suceder y yo lamento que suceda porque a mí me cercena mi libertad", agregó la ex de Guillermo Coppola.