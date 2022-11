La drástica decisión de Tini Stoessel tras las críticas por "mufa" en Qatar 2022

La cantante tomó una sorpresiva iniciativa para acompañar a su pareja en el importante evento deportiva.

Luego de la derrota de la Selección Argentina contra Arabia Saudita en el partido debut del mundial Qatar 2022, muchos fanáticos apuntaron contra "el bajo rendimiento" de Rodrigo De Paul y culparon a Tini Stoessel de "mufa". Fue en este marco que se conoció la determinante decisión que tomó la cantante.

Según dieron a conocer la página Chusmeteando y el periodista Juan Etchegoyen, la intérprete de La Triple T y Carne y Hueso quiere demostrar públicamente su apoyo a su pareja y decidió ir a acompañarlo en el partido del sábado 26 contra México. "Por cosas como estas es que Tini no viajó a Qatar", empezó por revelar la página al mostrar el polémico tweet de Nik criticando a Stoessel.

Luego de esto, el administrador de la cuenta de espectáculos contó que le llegó el rumor de que Tini Stoessel emprendería su viaje a Qatar el viernes 25 y dará su presente en el estadio durante el segundo partido de la Selección Nacional. "Pareciera que está más que confirmado que Tini viaja mañana a Qatar", aseguró otra cuenta y el periodista Juan Etchegoyen validó la información.

Camila Homs habló sobre Tini y la "mufa" contra De Paul en Qatar

Los ecos de la derrota de la Selección Argentina contra Arabia Saudita en el primer partido del Mundial Qatar 2022 aún resuenan en el país, incluso el mundo del espectáculo y la farándula estuvieron involucrados ante los resultados. Al ver el bajo rendimiento de Rodrigo De Paul durante el partido, muchos fanáticos tildaron a Tini Stoessel pareja del volante, de "mufa", ya que los botines del futbolista llevaban sus iniciales. En este marco, Camila Homs habló sobre el tema públicamente.

Desde que se confirmó la separación de De Paul con Homs y, posteriormente, su relación con Tini Stoessel, la gente intentó enfrentar a las mujeres, pero ninguna de las dos decidió sumarse a la polémica y eligieron mantener un perfil bajo al respecto. Sin embargo, luego de la oleada de críticas que recibió la cantante, Homs decidió hablar sobre ella e incluso la defendió públicamente en diálogo con Socios del Espectáculo.

En un principio, Homs declaró que vio el partido en su casa y alejada de la polémica. "Fue una lástima la derrota, pero lo viví tranquila, mirando un partido de la selección", reveló la infleuncer sobre las sensaciones que le quedaban luego de los resultados. Fue en este marco que el notero aprovechó para consultarle su opinión sobre las críticas que persiguieron a De Paul y la intérprete de La Triple T.

"La gente es mala. Pobre chica", empezó por decir Homs sobre el hostigamiento que sufrió la cantante en redes. Luego, algo incómoda, sentenció: "No voy a hablar de eso, está todo bien. Me parece que ella no tiene nada que ver, es algo del partido, que puede ir bien o puede ir mal".