La dolorosa muerte que golpea a Soledad Pastorutti: "No lo puedo creer"

La cantante atraviesa un complicado momento personal y decidió despedir a un ser querido con un conmovedor video en redes sociales.

Soledad "La Sole" Pastorutti enfrenta una dolorosa muerte. La reconocida cantante publicó un sentido mensaje de despedida en sus redes sociales y despidió a su ser querido que falleció luego de luchar contra una dura enfermedad. "No lo puedo creer", escribió Pastorutti en su cuenta oficial de Twitter.

Según dio a conocer en las últimas horas, la intérprete Tren del Cielo y Brindis perdió a una amiga muy cercana. A través de una publicación en su cuenta de Twitter, Soledad despidió a su amiga y le envió gran apoyo a su familia en este momento tan complicado que atraviesan.

"Pupi de mi corazón… No lo puedo creer", empezó por escribir Pastorutti junto a una foto de su amiga y ella en una de sus tantas reuniones. Además, añadió: "Te voy a extrañar mucho, mucho. La peleaste hasta el final. Mucha fuerza a tu familia y todas 'las Tikas'. Me quedo con todos los momentos vividos juntas como un tesoro".

Aunque si bien ni "La Sole" Pastorutti ni la familia de "Pupi" contaron los motivos del deceso, el portal PrimiciasYa informó que la amiga de la cantante falleció luego de luchar durante mucho tiempo contra una terrible enfermedad.

La dura confesión de Soledad Pastorutti tras el fin de La Voz Argentina: "Por qué ocultarlo"

Soledad "La Sole" Pastorutti hizo una brutal confesión que causó revuelo en la farándula argentina. Luego de su participación como jurado de La Voz Argentina, reality exitoso de Telefe, la cantante comentó que decidió hacer un cambio personal para sentirse mejor en su día a día.

En su visita a Luzu TV, programa conducido por Nico Occhiato, "La Sole" se refirió a la forma de vestir que adoptó como artista de folclore y a las críticas que recibió durante gran parte de su carrera. "Lo tomo como una revolución: parecía una artista del folclore no podía tener nada que ver con lo estético. La mujer que empezó a creer más en la mujer, ¿no? Y a entender que si soy esto, no tengo por qué ocultarlo". Y agregó: "Clavate el poncho encima y no importa".

Consciente de que su vestuario siempre fue en contra de los parámetros del género musical en el que está, la santafesina señaló: "A mí me gusta pensar en el vestuario: siento que un show se arma desde un montón de lugares, son muchas piezas, y que el folklore a veces parecía correr con una desventaja porque parecía no ser aceptado eso". Asimismo, consideró que "hay que preocuparse por la estética. Yo sí creo que el folclorista tiene que preocuparse por eso".

Finalmente, "La Sole" se mostró muy a gusto con el apoyo que recibe por parte de los espectadores: "La verdad es que yo estoy muy contenta con esa respuesta de la gente, que también es parte de una búsqueda, de una evolución".