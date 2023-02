La dolorosa carta de Malena Figó para su esposo, Claudio Da Passano, por su muerte

La actriz Malena Figó escribió una triste carta de amor y agradecimiento al recordado Claudio Da Passano, a pocos días de su muerte.

A pocos días de la sorpresiva muerte del actor Claudio Da Passano, su esposa, la también actriz Malena Figó, lo despidió con una triste carta que compartió en su cuenta de Instagram. "Yo te amo infinito Da Passano", escribió Figó en la publicación que recibió comentarios de artistas y amigos del querido artista.

"Como se hace para escribir? Acá frente una hoja en blanco: nada y todo a la vez: Nuestros 20 años juntos, entonces empiezo por el principio. Nos conocimos haciendo una obra de teatro, fue el que menos ensayó porque se fue un actor antes de estrenar, vino al primer día en muletas, habrá ensayado 5 días y estaba maravilloso: me deslumbró. Empezamos a charlar en la puesta de luces, él dice que sintió un campanazo, yo me enamoré escuchándolo tocar el piano entre cajas, hacer el ritmo de batería con sus hermosos dedos, de sus piropos pedidos a su ferretero del barrio, de cruzarme durante la función en el escenario para regalarme una cartita o una flor, de las caminatas que armaba con el elenco para terminar comiendo un asado…", comenzó la actriz en su primera carta a Da Passano.

Profundizando sobre el momento de la primera cita con el actor que brilló en la obra Terrenal, de Mauricio Kartún, sumó: "Un día me animé y lo llamé: me atendió el contestador, él dice que de la emoción se quedo paralizado y no pudo levantar el teléfono…Pero llegó el día donde me invitó a la cancha a ver river newells, pero resultó ser newells river en Rosario y no podía suspender la invitación! Había que conseguir un auto! Y Claudio lo hizo! En el viaje hablamos muy poco, un cassette sonaba y sonaba de fondo, era un día de verano y fue ahí mirando el rio y tomando clericó que me dijo: Queres ser mi novia? Yo haciéndome la canchera le dije: ay que es ser novia? Y nos besamos. Pero a las horas le dije: me vas a cuidar?".

"Me pidió casamiento un día de lluvia en el baño de su casa. Hubo pedido de mano también con cena familiar. Fiesta de casamiento en un teatro, creo que fue la fiesta mas hermosa que viví. Fuimos compañeros en mas de diez obras, armamos proyectos juntos. Siempre admire su visión tan hermosa de la vida ,él me sacaba miedos, inseguridades, me daba confianza en este oficio ,era sabio el dapa…El disfrute era su palabra: lúdico, aventurero, viajero, soñador, astronauta ….Recorrimos mucho juntos, tanto que nos fuimos a Ucrania a ser padres: si,nos costo pero lo logramos somos papas de nuestra maravillosa VICA que nos hizo plenos. llegamos a ser seis en casa: Vica Dapa Cooper lulu", siguió.

En otra publicación, la actriz subió más fotos junto a su esposo y reflexionó: "Teníamos muchos proyectos, viajes, sueños, seguir creciendo juntos. Se que fuiste feliz. Pero no entiendo nada, se que vivimos un hermoso amor, transparente, de acompañarnos y de construir. (...) Y Yo te amo infinito Da Passano".

La carrera de Claudio Da Passano

Nacido en Buenos Aires el 12 de mayo de 1957, da Passano se crio en una familia de artistas: su madre fue la recordada primera actriz María Rosa Gallo y su padre el actor Camilo da Passano. También era hermano de la actriz Alejandra da Passano, fallecida en 2014. Claudio da Passano estudió actuación con María Esther Fernández, Agustín Alezzo y Joy Morris, y se formó también en varias otras disciplinas artísticas, entre ellas la música, ya que tocaba el piano, la batería y el clarinete.

Por otra parte, Da Passano hizo su debut teatral en 1983, y nunca abandonó las tablas. Obras como Hamlet, I pagliacci, Terrenal y Toc toc son apenas algunas en las que participó. También fue uno de los fundadores de la compañía de teatro La Banda de la Risa. En 2021, la Fundación Konex lo distinguió con el Konex de Brillante en la disciplina Actor de Teatro por el período 2011-2020, galardón que su madre había ganado en las ediciones de 1981 y 1991.

En tanto, el actor tuvo una destacada labor en la pantalla chica, especialmente con personajes en populares ciclos de TV como Alta comedia, Chiquititas y Poliladron. En los últimos años encarnó al oficial Marcos Silva en la serie policial de HBO El jardín de bronce y también tuvo roles fuertes en El Tigre Verón y Limbo. Por otra parte, Da Passano resaltó en el cine, con el filme Yo nena, yo princesa en 2021, y nada menos que Argentina, 1985. En la cinta dirigida por Santiago Mitre, que el pasado martes 24 de enero fue nominada al Oscar en la categoría Mejor película internacional, dio vida en pantalla a "Carlos Somi Somigliana", un dramaturgo y guionista que colaboró en el equipo del Juicio a las Juntas militares que lideraba Julio César Strassera.