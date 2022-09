"Argentina, 1985" es la película que representará al país en los premios Oscar

La película de Santiago Mitre que llega a las salas de cine el próximo jueves 29 de septiembre es la elegida para representar a la Argentina en los Oscars 2023.

Lo que se venía olfateado entre críticos y cinéfilos ya se convirtió en hecho: la película de Santiago Mitre Argentina, 1985 será la representante del país hacia los premios Oscars 2023, en la terna Mejor película internacional. Lo confirmó la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de Argentina.

Argentina, 1985 está inspirada en la historia real de los fiscales Julio Strassera y Luis Moreno Ocampo, que en 1985 se atrevieron a investigar y enjuiciar a la dictadura militar más sangrienta de la historia argentina. Sin dejarse intimidar por la todavía considerable influencia militar en la nueva y frágil democracia, Strassera y Moreno Ocampo reunieron un joven equipo jurídico de inesperados héroes para su batalla de David contra Goliat. Bajo amenaza constante sobre ellos y sus familias, corrieron contra el tiempo para hacer justicia por las víctimas de la junta militar.

Camino a los Oscars: un trayecto que Darín conoce bien

Con la película seleccionada, ahora solo queda resta saber si la Academia la incluirá o no entre las 5 finalistas que aspiren a la estatuilla a la Mejor película internacional en la esperada ceremonia. De entrar en el podio, se trataría de la cuarta película argentina con Ricardo Darín en entrar a los Oscars.

Días atrás, la revista especializada Variety filtró un listado de estrellas que podrían llegar a ser nominados y disputarse los premios a Mejor actor y Mejor actor de reparto, entre los que figuran Ricardo Darín y Peter Lanzani. Mientras que Ricardo Darín figura entre las predicciones a Mejor Actor, Peter Lanzani hace lo suyo en la terna Mejor Actor de Reparto, en las grillas que se viralizaron en la revista especializada Variety. Las listas también incluyen nombres de la talla de Robert de Niro (Amsterdam), Viggo Mortensen (Crimes of the Future), Daryl McCormack (Good Luck to you, Leo Grande) y Ralph Fiennes (The Menu), entre otros. Argentina, 1985 se completa con las actuaciones de Alejandra Flechner, Claudio Da Passano y Carlos Portaluppi, entre otros.

La película que no consiguió el apoyo de los grandes complejos de cine -quienes miran con desaprobación que Amazon Prime solo les permita tener la cinta en cartel durante 3 semanas- sí consiguió un total de 223 salas de proyección a lo largo de todo el país. Uno de los primeros en anunciar la buena noticia fue Axel Kuschevatzky, productor del filme que promete ser uno de los mayores sucesos del año.