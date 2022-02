La difícil situación que afronta una exfigura de Gran Hermano: "Es complicado"

Un concursante de la edición número 2 de Gran Hermano en el país reveló cómo es su vida en la actualidad.

Un exparticipante de la segunda edición de Gran Hermano que se hizo en Argentina se expresó ante los medios sobre un problema que lo aqueja, en relación a la crianza de su hijo y a su trabajo. El influencer habló sobre su presente laboral y la importancia que le da a su familia hoy en día.

Se trata de Gustavo Conti, quien conoció en el reality show a quien hoy en día es su esposa y madre de su hijo, Ximena Capristo. El actor se sinceró en diálogo con Diario Show y habló sobre las complicaciones que tener un hijo le significa en relación a sus temporadas teatrales. Este verano, la celebridad y su esposa no se sumaron a ningún elenco y en ese reportaje dio a conocer el motivo.

"No fue por nada en particular. Otra de las propuestas que tuve era en Las Grutas y con un niño es complicado porque queda muy lejos. Desde que está Félix queremos ir los dos juntos con la 'Negra'", comenzó su descargo Conti, sobre los motivos por los que decidieron no hacer temporada teatral este verano. "También tuve una propuesta en Buenos Aires que al final no se hizo, pero yo apostaba a esa por la cercanía".

Además, Gustavo Conti se refirió a los videos de TikTok que protagoniza con su hijo Félix y lanzó: "Félix es la prioridad absoluta en mi vida, así que me gusta todo lo que hace. Quiero que sea el pibe más feliz del mundo entonces cuando me pide hacer un Tik Tok, lo hacemos".

"A veces las marcas me piden hacer cosas con él pero tiene que divertirle a él, más de una vez dije que no más allá de que me servía. Mi hijo está antes que todo, así que no acepto cualquier cosa", cerró en alusión a cuán consciente es sobre la exposición de su hijo.

Ximena Capristo sobre la pérdida de un miembro de su familia

Conti y Ximena Capristo atravesaron un difícil momento a finales del año pasado, cuando su mascota falleció a sus 16 años. "Amigos, muchas gracias a todos los que estuvieron ahí. Es muy duro, después de tantos años perder a un amigo y compañero de tanto tiempo. La verdad que es súper duro, más en este momento que desayunábamos juntos y yo le hacía la leche con la vainillita", expresó la ex participante de GH en su cuenta de Instagram.