"La dejé de seguir por mi salud": Silvina Escudero reveló por qué eliminó a su hermana de las redes

Silvina Escudero contó detalles sobre su relación con su hermana en Podemos Hablar (PH).

La bailarina y modelo Silvina Escudero asistió al programa Podemos Hablar, conducido por Andy Kusnetzoff. En el programa, las celebridades invitadas juegan a responder distintas preguntas personales, tanto sobre el ámbito profesional como del personal y sentimental. En un momento, el conductor le preguntó si seguía peleada con su hermana, Vanina Escudero, después de varios rumores de un gran distanciamiento entre las dos.

“No, nunca me peleé con Vanina”, respondió Silvina, a lo que Andy le preguntó: “¿La dejaste de seguir en Instagram?”. “No, fue un momento”, contestó Escudero, con un gesto de incomodidad y una media sonrisa. “Te digo la verdad, lo tiré creyendo: ‘Nah, es todo mentira’. Creí que era mentira, perdón”, le respondió Kusnetzoff, mientras el resto de los invitados se reían del momento de tensión.

“Nunca me peleé con Vanina. Fue un día de unfollow, chicos. ¿Nadie nunca tuvo un día de unfollow?”, exclamó Escudero, un poco impaciente. Los rumores de esta interacción en redes entre las hermanas surgieron desde que Juariu, panelista de Bendita que suele descubrir primicias entre las celebridades mirando sus perfiles en Internet, notó esto y lo compartió con su público. “¡Vine acá a que me juzguen!”, agregó Silvina irónicamente.

“No me calenté, me parece que es parte del proceso del duelo que se haya ido mi hermana con su familia a otro país y me parece que habla del amor y de la unión que siempre hemos tenido como familia”, explicó la modelo. Además, agregó que tiene una relación muy íntima con sus sobrinos, a quienes llevaba y traía del colegio casi siempre, por lo que la despedida le significó un dolor muy grande.

Así, Silvina explicó que fue un momento sumamente difícil para todos en su familia, incluso para ellos mismos. “Para ellos también fue difícil irse, fue un cambio de dinámica de toda la familia y ya desde el año pasado no nos vimos. Y creo que parte del duelo es también enojo, angustia, momentos de aceptación”, añadió.

Una de las cosas que más le afectó fue ver cómo Vanina publicaba fotos en Instagram mostrando cuán feliz estaba en su nuevo hogar. “El corazón se me iba desgarrando”, le explicó a Andy, que la entendió perfectamente y comparó la situación con el hecho de ver las publicaciones de un exnovio en Internet. “Te juro que lo dijiste perfecto, porque nunca me peleé, nunca hubo una discusión”, expuso.

“La dejé de seguir por mi salud en ese momento, estaba triste”, prosiguió la modelo. A pesar de su impulso, el mismo día Escudero se retractó y volvió a seguir a su hermana. Cuando la noticia empezó a salir en todos los portales de noticias, Silvina decidió volver a agregar a su hermana en las redes, para evitar especulaciones por parte del público.

Silvina Escudero sobre las redes sociales y la salud mental

Recientemente, los seguidores de la panelista le preguntaron por Instagram si haberse alejado de las discusiones y controversias en los medios tuvo un impacto positivo en su salud. “Hace varios años necesité cambiar mi relación con el medio. Hoy me siento mucho más a gusto y disfruto más. Aprendí y acepté que van a hablar y decir cosas que duelen que hasta es probable que no sean ciertas”, declaro. “Pero que no puedo salir a explicar y contestar siempre. También empecé a cuidar mi intimidad, ya que antes era un libro abierto, ahora entreabierto”, bromeó. “Y lo primordial es saber que todo es cíclico. Tiempo al tiempo”.