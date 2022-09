La contundente confesión de Lali Espósito sobre su sexualidad: "Manera inconsciente"

La reconocida cantante habló a corazón abierto sobre sus relaciones amorosas y confesó cuánto le costó reconocer sus gustos.

Lali Espósito habló en profundidad sobre su sexualidad y sorprendió con una fuerte confesión sobre el descubrimiento de sus gustos a la hora de relacionarse con otras personas. "Me di cuenta de mis propias hipocresías", reveló la famosa cantante y actriz.

En su reciente visita al programa de radio por streaming, Nadie Dice Nada, la jurado de La Voz Argentina abrió su corazón y habló como nunca de sus propios prejuicios para aceptar sus gustos. "Fui, de manera inconsciente, compartiendo a través de mi música y con la gente, mi propio descubrimiento sexoafectivo, mi manera de sentir mi sexo, y de sentir amor en el formato que sea", reveló la artista.

"Mis experiencias reales del último tiempo me hicieron dar cuenta de mis propias hipocresías, conmigo misma, no para el afuera, me mentía un montón, no aceptaba un montón de cosas que me gustaban, que quería", reconoció Espósito sobre el proceso personal que atravesó para aceptar su sexualidad. Además, añadió: "Por ejemplo no aceptaba que me gustaban las minas, o que tenía como una dualidad, como que siempre separaba que me gustaba una chica, pero me ponía de novia con chabones".

Además, aseguró que "la construcción de la chica de la tele, que era políticamente correcta" la hizo reprimirse incoscientemente. "En los últimos años me di cuenta que en mi música yo necesitaba ser más franca y sentía que hay un público que necesita representación", sentenció.

Lali Espósito sobre los rumores de amorío con Wos

"Es muy groso. Se llevó todo en los Gardel, merecidísimo por el disco. Valentín es lo más. Sí, algo vi, obvio, no te finjo demencia. Nos reímos con Valentín: ‘¿Viste todo lo que dijeron?'", enunció la cantante en diálogo con LAM sobre su vínculo con Valentín Alsina.

Espósito contó que Wos fue a ver su show en el Movistar Arena y comentó: "Él y otros amigos artistas estaban en unos palcos en la loma del culo, ahí en el estadio. Ellos fueron a ver el show, son colegas. Somos colegas, nos dedicamos a la música. Ya nos conocemos, ya nos conocemos. Por eso vino a mi show. Si no, no los invitaría. Invito a amigos que conozco, que quiero".

"Es un público muy apasionado el que me está viniendo a ver. Siempre lo fue, pero el Disciplina Tour me está dando unas satisfacciones muy fuertes. La re vibro, yo estoy ahí, re emocionada, cual niña cumpliendo sueños", concluyó.