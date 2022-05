La conmovedora decisión de Ronnie Arias tras la muerte de su hermana

El conductor de radio reveló que Silvina le dejó el reglo más hermoso que puede tener un ser humano.

Ronnie Arias rompió el silencio con respecto a un tema muy delicado y especial para él. El conductor reveló cuál fue la emotiva decisión que tomó luego del fallecimiento de su hermana. Algo que le cambió la vida para siempre y lo que hasta el día de hoy lo emociona al contarlo.

El artista detalló: "En enero del año pasado, mi hermana Silvina, maestra que daba clases en escuelas de barrios carenciados, se va con su novio por primera vez de vacaciones, ella 56 años, el novio 28, él profesor de gimnasia de la escuela. Deciden irse como una experiencia de convivencia, a los lagos del sur. Una mañana, mi hermana, que estaba hermosa y enamorada, levanta su celular para sacarle una foto al cielo, y se le corta el circuito del cerebro: tuvo muerte cerebral instantánea. Me llama mi cuñado, un médico muy importante, y me dice Ronnie, Silvina está internada con un derrame cerebral".

Con respecto a la relación que tenía con su hermana, Ronnie Arias expresó: "Con Silvina éramos los más unidos, comíamos dos veces por semana. Mi hermana se muere y viene todo el proceso de que hay que cremarla, los documentos... imagínense todo este drama en medio del covid".

El conducto continuó con su relato: "A nosotros como familia nos gusta despedir a nuestros muertos celebrando, nosotros pensamos que lo mejor es celebrar que lo tuvimos y no que lo perdimos. Cuando nos quedamos solos, Juan (hijo de Silvina) me pregunta a mí ‘¿y ahora quién va a ser mi familia?’ y yo le dije ‘bueno, podés elegir. Podés ir con la abuela Mimi, con tus tías o con Pablo y conmigo. Y él me dice: ‘Lo que yo quisiera es vivir con Pablo y con vos’. Nosotros, imaginate que el plan de tener un hijo, y de 19 años, era algo que estaba en mente".

Ante la consulta de qué sintió cuando el hijo de su hermana le dijo eso, Ronnie Arias respondió: "Me fui a negro, fue rarísimo. Porque aparte, yo creo que siempre quise tener un hijo y no era una opción. Pablo era el que se quería casar y para mí no era una opción. Hablando de la convivencia, teníamos ideas diferentes de lo que pensábamos que tenía que ser a futuro. De golpe ahora tengo un heredero, chicos, es hermoso".

Cómo continuó la historia de Ronnie Arias y su sobrijo

Ronnie Arias relató: "Le dije que sí, y nos fuimos a dormir. Como a eso de las tres de la mañana, sentimos que se mueve la araña del comedor, y la fui a despertar a mi vieja, que se estaba quedando a vivir con nosotros. Nos quedamos mirándola, nos miramos y los dos pensamos que era "La Chivi", que estaba dando el okey. Al otro día, prendo el televisor, había habido un terremoto en San Juan y réplicas en la Ciudad de Buenos Aires".

Ronnie Arias y su sobrijo.

Para finalizar, el conductor contó cuál fue el pedido de su subrijo: "Desde ese día, Juan en el almuerzo me dice: ´Yo no quiero ser su hijo, quiero ser su sobrijo´. Y acá estamos, construyendo un camino, a veces re difícil. Tuvimos discusiones horribles, porque él es una persona de 19 años y yo de 60, hay que conocerse, pero generando un amor y una responsabilidad diferente. Ahora vivimos juntos, compartimos cosas, nos hacemos regalos y se puede decir que mi hermana La Chivi me dejó el regalo más hermoso que puede tener un ser humano".