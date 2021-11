La China Suárez rompió el silencio y destrozó a Vicuña: "Que se vaya a cagar"

Benjamín Vicuña fue vinculado recientemente con una empresaria de moda, "La China" Suárez se enteró y lo había destrozado en su círculo íntimo.

La relación entre Benjamín Vicuña y Eugenia "La China" Suárez después de su separación parecía seguir muy tranquila y de forma madura, cada uno por su lado y cuidando el vínculo, pensando en los hijos que tienen juntos (Magnolia y Amancio). Pero en las últimas horas se confirmó que el actor chileno está en pareja con una empresaria de la moda y "La China" estalló con una durísima declaración contra Vicuña. "Que se vaya a cagar", habría disparado la actriz en diálogo con un grupo de íntimos.

El escándalo que se disparó por el Wandagate no solo salpicó a Wanda Nara, Mauro Icardi y "La China" Suárez sino que también alcanzó a otras celebridades, cercanas a cada uno de los protagonistas. Nicolás Furtado, Maxi López, Pampita y Benjamín Vicuña fueron solo algunos de los famosos que recibieron esquirlas del escándalo mediático. En las últimas horas, revelaron que Benjamín Vicuña ya estaría en pareja, a solo unos meses de separarse de "La China" Suárez, con quien tiene dos hijos en común. Según consigna Papparazzi, la reacción inicial en público de "La China" fue políticamente correcta ante los medios que la consultaron: "Es un hombre libre que puede hacer lo que quiere".

Pero fueron sus palabras en privado a un grupo de cercanos las que sorprendieron. "Que se vaya a cagar, así no me jode más a mí", le habría asegurado la ex Casi Ángeles a su círculo más íntimo, según revelaron en el portal de Papparazzi. Cabe recordar que la actriz se encuentra en pareja con el empresario español Armando Mena Navareño, dedicado al mundo de las motos.

La nueva novia de Benjamín Vicuña

Romina Pigretti junto a Micaela Tinelli, su ex socia

Las nuevas versiones indican que Benjamín Vicuña estaría saliendo con Romina Pigretti, ex socia de Micaela Tinelli en Ginebra, su marca de indumentaria. Licenciada en Economía, Pigretti acompañó a la hija mayor de Marcelo Tinelli en el lanzamiento de su marca, pese a que no simpatizaban. Antes de Ginebra, la nueva pareja de Vicuña fue la emprendedora detrás de Love Miuka, una marca muy reconocida de Palermo. Su último emprendimiento textil apuesta a la sustentabilidad y se llama The Web. Se trata de una empresa que compra y vende ropa de marca nueva y usada, en buen estado. Además, la empresaria estuvo casada con Federico Lo Re, socio fundador de una cadena restaurantes italianos muy famosa, que cuenta con locales en diversas sedes en la Ciudad de Buenos Aires.