La Chabona se la pudrió a Wanda Nara: "A Icardi me lo comí"

La Chabona se la pudrió a Wanda Nara y aseguró que pasó una noche con Mauro Icardi en un hotel. "Preguntale cómo la pasamos", agregó.

Por si algo le faltaba al WandaGate que sacudió a la farándula argentina con Wanda Nara, Mauro Icardi y María Eugenia "La China" Suárez como protagonistas era que se metiera "La Chabona", la cantante de cumbia e influencer de 30 años llamada María Palacios que cada vez es más popular en las redes sociales.

A través de su cuenta oficial de Instagram (@lachabona.atr), la joven artista arremetió contra la esposa, representante y madre de las únicas dos hijas del futbolista de PSG (París Saint-Germain) de Francia y dio a entender a través de un breve video que tuvo relaciones íntimas con el delantero rosarino que le fue infiel a la hermana de Zaira con Suárez.

La Chabona se la pudrió a Wanda Nara: "A Mauro Icardi me lo comí yo"

Para sus casi 180 mil seguidores en Instagram, la cumbiera dijo en la grabación que todavía permanece en su feed: "Al final, loco, todos están llorando por Icardi... Wanda, dejá de derramar lágrimas y te pongo pilla, lora. A Icardi me lo comí yo, preguntale cómo la pasamos en el hotel. Te re cabió". Además, como parte del mismo posteo, María Palacios escribió: "@mauroicardi te amo, te extraño amor, atr (a todo ritmo), guanaco".

La China Suárez habló sobre su romance con Icardi

Durante la entrevista con Alejandro Fantino en Star Plus, la actriz no quiso mencionar a los otros dos protagonistas del escándalo y apenas se limitó a decirle al periodista: “Nunca sentí que tenía que dar explicaciones. Y a lo mejor suene soberbio o suene rebelde cuando era más chica, pero el día en el que mis hijos me pregunten lo que quieran saber, a los únicos a los que les voy a dar explicaciones es a ellos".

Wanda Nara y Mauro Icardi, en un 2021 para el olvido.

Además, apuntó a aquellos que la destrozaron en forma virtual por su affaire con el marido de Wanda Nara: “Siempre se va a hablar, ya lo tengo aceptado, pero no es ‘el precio de la fama’, porque siempre odié esa frase. Es el precio de la libertad con la que vivo desde que soy muy chica. Hay gente a la que le da más miedo ‘el qué dirán’, a mí nunca me importó: ni te conocen y descargan todas sus frustraciones en las redes sociales”.