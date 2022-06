La brutal confesión de Alberto Cormillot sobre su hijo: "No sé cuánto más"

Alberto Cormillot hizo un angustiante comentario sobre lo que le pasa con su hijo. La impactante revelación del nutricionista.

Alberto Cormillot atraviesa una situación muy angustiante. El reconocido nutricionista, quien se casó con Estefanía Pasquini el 9 de diciembre de 2019, decidió compartir detalles de la relación que tiene con su hijo y también hizo una brutal confesión sobre lo que le sucede por la diferencia de edad que tiene.

En una entrevista que le concedió a AM 540, el especialista en nutrición de 83 años comentó que a su hijo Emilio (9 meses) le puso una profesora de chino para que aprenda "el idioma del futuro". "Quiero que de chiquito vaya acostumbrando el oído y le sea útil para aprenderlo mejor cuando crezca", aseguró. Y aclaró: "No sé si hablará en chino a futuro pero al menos así lo puede ir incorporando".

Pese a la alegría de poder compartir varios momentos, Alberto confesó qué es lo que le preocupa sobre el futuro: "Todo el tiempo pienso cuánto más lo podré acompañar". Y agregó: "Me gusta verlo, observarlo, jugar con él, descubrirlo, sonreírnos a la distancia y encontrarnos en la mirada por más que haya otra gente alrededor".

Asimismo, Cormillot dejó en claro que suele grabarle audios de WhatsApp para que le queden como recuerdo a Emilio. "El chico está ahí y sé que lo voy a acompañar hasta determinado momento. Por eso lo disfruto todos los días al máximo", señaló. En tanto, aclaró que suele realizar "planes más cercanos en el tiempo", teniendo en cuenta que no sabe cuánto más podrá disfrutarlo. De todas formas, aclaró: "Ojo: no lo vivo como un drama sino como parte de la realidad de la vida".

El calvario que atravesó Estefanía Pasquini para quedar embarazada de Alberto Cormillot

A través de su cuenta de Instagram, y en el marco de Año Nuevo, la nutricionista de 36 años abrió su corazón e hizo una cruda reflexión en su cuenta de Instagram: "Sin lugar a duda estas fiestas fueron totalmente distintas a las del año pasado...". En tanto, recordó que durante la Nochebuena del 2020 la pasó decididamente mal porque no podía quedar embarazada: "El 24 a la noche del año anterior me agarró llorando desconsoladamente, por lo que no había podido ser...".

En tanto, Pasquini señaló que se sometió a diversos tratamientos para poder tener un hijo junto a Cormillot, de 83 años de edad: "Por un año donde ya estaba perdiendo todas las ilusiones de ser mamá, harta de los fracasos, harta de inyectarme cada día y cada año sin lograr nada, con toda mi familia diciéndome, 'ya vamos a poder' (porque ya era un objetivo de todos) claramente necesitaba escuchar eso... No importaba si era verdad o mentira, pero necesitaba que alguien lo dijera...".

Finalmente, y tras mucho tiempo de intentar quedar embarazada, Estefanía logró quedar embarazada del reconocido médico y hoy tienen a Emilio, hijo que nació a fines de septiembre de 2021. Sobre este punto, manifestó su alegría: "Un año después acá estamos... Con Emilio en brazos, ningún pronóstico pudo con nosotros, por eso siempre digo no compres lo que te dicen o lo que te dice tu cabeza con ese 'no vas a poder'. Desealo tanto y buscalo, que a la vida no le quede otra que dártelo". Indudablemente, la nutricionista vivió un verdadero calvario para poder cumplir su deseo de ser madre.