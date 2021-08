La boda de Micaela Breque con el pianista británico James Rhodes: "Estoy absolutamente enamorada"

Después de posponer su casamiento por la pandemia, Micaela Breque, ex de Andrés Calamaro, se casó con el músico británico James Rhodes.

Micaela Breque, actriz y modelo, contrajo matrimonio con el pianista británico James Rhodes, con quien comenzó una relación en 2017. Antes de él, Micaela había estado en pareja con el músico Andrés Calamaro. Ahora, después de un año comprometidos, finalmente se casaron. En sus redes sociales, compartieron fotos de la ceremonia.

“Unida a tí, amor mío, a nuestra aventura. Hoy no es el fin de nada, sino el comienzo de todo”, escribió Micaela en un posteo, junto con una foto el blanco y negro de los dos. El casamiento iba a ser meses atrás, pero debido a la pandemia del coronavirus, tuvieron que posponer sus planes. “Tras posponer la boda al año que viene por circunstancias que tienen que ver con los tiempos en los que vivimos… hoy celebramos nuestro matrimonio, porque simplemente no podíamos esperar. El año que viene será LA fiesta”, explicó.

Además de músico, James publicó un libro, llamado "Instrumental: memorias de música, medicina y locura".

“Me he casado con el hombre al que le podría escribir una lista interminable de cualidades maravillosas, pero vamos… que me he casado con la persona con el corazón más grande que he conocido en mi vida y de quien estoy absolutamente enamorada”, agregó. Por su parte, James publicó: “Qué increíble, con todos los altibajos de la vida, tener la suerte de no solo enamorarse de un país, sino también de enamorarse de una chica, visitar el lugar mágico que es Pucela y que ella diga ‘sí’ a la pregunta más importante”.

Micaela Breque, actriz y modelo, y el pianista británico James Rhodes.

Cómo se conocieron Micaela Breque y James Rhodes

Breque y Rhodes se conocieron en 2017. Ella estaba en Madrid con su expareja, Calamaro, y después de separarse, decidió no volvier a Argentina y quedarse ahí. Más tarde, conoció al artista britnánico a través de las redes sociales, cuando decidió escribirle por mensaje privado para felicitarlo por su libro, Instrumental: memorias de música, medicina y locura.

Se trata de una autobiografía en donde él relata su dura historia de vida a partir de un abuso que sufrió por parte de un profesor de su escuela, cuando era chico. Partiendo desde de ahí, cuenta cómo la música se transformó en su salvación, en medio de sus crisis de salud mental e intentos de suicido. Micaela habría quedado tan conmovida que se comunicó con él y así se conocieron.

Más tarde, él dejó su país para ir hasta España a verla. “Voy a Madrid para que vivamos juntos. Si ya vives con desconocidos…”, le dijo él, antes de dejar su ciudad natal. Después de tres años de relación, él le propuso comprometerse. Según contó la modelo para la revista Gente, fue un momento muy emotivo. “Hizo el ritual de arrodillarse y fue un momento maravilloso, emotivo y que quedará en nuestra memoria por siempre", sentenció Micaela.