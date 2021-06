La ardiente confesión del novio de Silvia Süller: "Quiero un hijo tuyo"

Martín Lema, cuarenta años menor que Silvia Süller, confesó cuál es su meta tras el casamiento con la exvedette.

De manera inesperada la mediática y exvedette Silvia Süller anunció que no solo estaba en pareja, sino que ya estaba organizando su casamiento. La mayor sorpresa fue cuando reveló que su novio es un joven de 23 años a quien conoció el año pasado a través de las redes sociales. Y durante una entrevista, su futuro marido confesó que sueña con agrandar la familia.

"No tenemos nada que perder, hay que vivir la vida. Yo viajaría a Uruguay, pero va a ser él el que va a venir. Creo que mis padres me mandaron a Martín para salvar los agujeritos míos del corazón. Yo estoy muy enamorada de él”, afirmó Silvia días atrás en una entrevista en Crónica TV sobre su actual pareja, Martín Lema, de 23 años.

Pero mientras daba una entrevista a Mitre Live, la mediática fue sorprendida por el joven y recibió una osada propuesta amorosa en pleno vivo de Instagram: "Capaz que lo que voy a decir es una locura, quizás se va de la entrevista, ojalá que no y concuerde conmigo. Cuando vaya a la Argentina y la llevemos divino, mejor que virtualmente, me gustaría por qué no tener un hijo con vos, formar una familia".

Y agregó: "Quiero compartir la vida con vos reina, quiero todo contigo, casarme, tener una familia. La idea es viajar y ver qué pasa, y yo te digo la verdad, además de casarme quiero formar una familia contigo. No me animaba a decírtelo".

Con sorpresa, Silvia mostró una actitud más madura al respectó y señaló: "Para tener un hijo tendríamos que adoptarlo, es difícil, lleva mucho tiempo y no es tan fácil. Yo tengo malas experiencias con la adopción. Él es joven y quiere hijos pero yo ya tuve dos. Yo no quiero otro. Obviamente es un tema serio para hablarlo los dos, ojalá que ese mes la pasemos bomba. Por qué no soñando en grande, nunca digas nunca, vos no tenés nada para perder y yo tampoco, hay miles de maneras para tener un hijo".

¿Quién es Martín Lema?

Martín Lema, es estudiante de periodismo y tiene pensado venir al país para contraer matrimonio con la rubia que asegura que la sigue "desde chiquito". Invitada en El Run Run del Espectáculo, el ciclo que conducen Fernando Piaggio y Lío Pecoraro en Crónica TV, la mediática contó con lujos de detalles el buen momento que está viviendo, puesto que se casará "después de la pandemia" con el joven uruguayo.

"Tuve una vida terrible y sigue igual, pero la que está distinta ahora soy yo. Me hice de teflón", arrancó la rubia para darle lugar a la buena noticia. "Yo hacía videollamadas el año pasado. En eso me contacta de Uruguay, un chico que estudia periodismo y es youtuber. Hace diez meses estamos, estamos de novios, hablamos todos los días. Quiere cruzar el charco nadando", relató.