L-Gante sorprendió con un posteo para Tamara Báez en el Día de la Madre y ella lo destrozó

L-Gante hizo una publicación por el Día de la Madre para Tamara Báez y la influencer lo destrozó.

L-Gante sorprendió en el Día de la Madre a sus más de cinco millones de seguidores de Instagram con una inesperada publicación dedicada a Tamara Báez, con quien tuvo a su hija Jamaica. Lejos de tomarlo a bien, la influencer le respondió con un posteo en sus propias historias de Instagram y no dudó en disparar con dureza contra su expareja, con quien está enfrentada tanto mediática como judicialmente.

Desde que se separaron hace ya varias semanas, L-Gante y Tamara Báez no paran de lanzarse dardos venenosos en redes sociales. Claro que sus problemas también llegaron a la Justicia, que en las últimas horas falló en favor del cantante y le impuso un bozal legal a su expareja, quien tampoco puede mostrar a su hija Jamaica en las redes sociales.

Por eso sorprendió la historia que compartió L-Gante en su cuenta de Instagram. El músico publicó una selfie y, junto con un emoji de corazón, escribió: "¡Feliz día para la mujer que me dio el honor de ser padre!". Pese a lo que parecía ser una tregua, a Tamara Báez no le gustó nada y se lo hizo saber con un posteo en sus propias historias de Instagram.

La influencer compartió la publicación de otra mujer que apuntaba contra L-Gante y lo tildaba de "ridículo machista y ordinario" y agregó durísima: "Metete el saludo sabés dónde, negrito". "Un buen chabón, un buen padre, estaría haciendo un buen asado para su familia, ¡pero te falta mucho a vos!", siguió muy picante Tamara Báez en su fuerte descargo.

"Asco me das, seguís subiendo cosas así. Te volviste adicto al faranduleo", agregó la influencer, que también cargó contra la madre de Elián Valenzuela. Para cerrar, Tamara Báez concluyó muy filosa contra el padre de Jamaica: "No tenés derecho a nada. Cero códigos, cero respeto. Encima me tengo que aguantar el no poder mostrar a mi hija". De todos modos, al rato lo borró.

La publicación de Tamara Báez que luego borró y la respuesta de L-Gante

Pero el tema no quedó ahí, porque L-Gante se hizo eco de la publicación de su expareja y le respondió con una nueva historia. "Me haría un asado pero no me puedo acercar", escribió junto con otra selfie, en alusión a la restricción perimetral solicitada por Tamara Báez que pesa sobre él.

