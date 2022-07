L-Gante encontró a un inesperado intruso en el patio de su casa: "Pucherito"

L-Gante y Tamara Báez se sorprendieron al encontrar un inesperado intruso en el patio de su casa y lo compartieron en sus redes sociales.

L-Gante protagonizó una particular situación en las últimas horas cuando encontró en el patio de su casa a un inesperado intruso, al que su pareja Tamara Báez captó en sus historias de Instagram. "No se va, no se asusta", se escucha a alguien decir en la grabación del insólito momento.

En los últimos días, L-Gante y Tamara Báez fueron noticia en todos los portales y programas de espectáculos cuando empezó a circular que estaban separados. Fue el propio cantante quien desmintió los rumores de ruptura y cuestionó el hecho de tener que dar explicaciones a la prensa sobre sus relaciones. Ahora, la pareja volvió a viralizarse pero por otro insólito motivo.

Es que L-Gante y Tamara Báez encontraron un inesperado intruso en el patio de su casa, y la joven influencer decidió grabar el hecho y subirlo a las redes sociales. "¡Qué linda mascota que tenemos! Awwww", se la escucha comentar con ironía a Tamara en el video. El visitante era nada menos que una comadreja bastante grande, que estaba comiendo de la basura. Pese a que prendieron la luz y se acercaron al animal, el mismo ni se inmutó y siguió comiendo. Mientras otra persona observaba que la comadreja no se asustaba con su presencia, L-Gante comentó divertido: "Alta comida encontró". "Pucherito", cerró Tamara Báez sobre la visita del insólito intruso que hallaron en su hogar.

Denuncias a L-Gante: las tres causas por las cuales fue citado a indagatoria

Desde hace varios días, el mundo artístico quedó a un lado para ocuparse de lo legal, dado que deberá enfrentar una audiencia para tratar tres denuncias. Son tres las causas por las cual se lo va a imputar de manera formal, para luego, ser citado a indagatoria para declarar sobre estas tres situaciones.

En primera instancia, es por la denuncia realizada a principios de abril del 2021 por organizar una fiesta clandestina en medio de la tercera ola de COVID-19 en Argentina. La misma fue hecha en el polideportivo del Club Atlético Vélez Sarsfield y si bien había sido sobreseído dado que no había organizado el evento, la Cámara de Apelaciones reabrió la causa.

Posteriormente, tendrá por delante una de las denuncias más graves: Se trata de la presunta golpiza con la culata de un arma de fuego hacia un fanático que quiso sacarse una foto, hecho que Cipolla consideró que fue "por una persona que intentó sacar provecho de su éxito".

Por último, otra causa grave enmarcada en "violencias y daños" será aplicada al cantante de cumbia 420. En este caso, fue por la persecución en la ruta a dos mujeres. En los próximos días, se dará a conocer el rumbo legal de L-Gante luego de las presentaciones formales y legales que deberá afrontar.