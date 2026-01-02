Jugador de la Selección Argentina tiene nueva novia.

El comienzo de 2026 encontró a un futbolista de la Selección Argentina nuevamente en el centro de la escena, aunque esta vez lejos del césped y los resultados deportivos. Tras meses de silencio y bajo perfil, el campeón de la Copa América 2024 decidió blanquear su presente sentimental luego de una separación que estuvo marcada por el escándalo y fuertes declaraciones públicas de su ex pareja.

La confirmación llegó sin comunicados ni entrevistas, pero con una señal clara en redes sociales. En los festejos de Año Nuevo, una joven conocida del ambiente mediático compartió imágenes íntimas de la celebración y, entre ellas, apareció el jugador en actitud cómplice. Bastó ese posteo para que los seguidores ataran cabos y dieran por iniciado el nuevo romance.

¿Quién es el futbolista de la Selección Argentina que presentó a su nueva pareja?

Se trata de Nicolás González y la mujer en cuestión es Ludmila Isabella, quien ya había tenido exposición pública en el pasado por su relación con el exfutbolista Lautaro Acosta. Su publicación, acompañada por un escueto “Hola 2026”, fue suficiente para oficializar el vínculo y desatar una ola de reacciones: felicitaciones, críticas y comentarios que recordaron de inmediato el turbulento final de la relación anterior del futbolista.

Nico González presentó a su nueva pareja.

El nombre de Nicolás González había quedado envuelto en polémica a mediados de 2025, cuando se confirmó su separación de Paloma Silberberg. La ruptura no fue silenciosa: ella regresó a la Argentina y decidió contar su versión en distintos medios, donde habló de infidelidades, decepciones y situaciones que la marcaron profundamente. Incluso relató que descubrió al jugador con otra mujer a través de cámaras de seguridad en la casa que compartían en Europa.

Uno de los episodios que más repercusión tuvo fue la difusión de un video del futbolista en un boliche junto a Sabrina Rojas, hecho que Silberberg señaló como un detonante más dentro de una serie de conflictos previos. “Me volví sin plata, sin un peso, pero porque no me interesa eso de él”, declaró en su momento, dejando en claro que el quiebre no fue solo emocional, sino también personal y económico.

Mientras Paloma intentó rehacer su vida, en las últimas semanas fue vinculada a Grego Rosselló, aunque sin confirmación oficial, González optó por cerrar el año mostrando su nueva etapa. Las imágenes junto a Ludmila Isabella, incluso a los besos, circularon rápidamente y marcaron un antes y un después en su historia reciente.

De este modo, el delantero dejó atrás uno de los capítulos más conflictivos de su vida personal y eligió iniciar el 2026 apostando nuevamente al amor. Una decisión que, como era de esperarse, volvió a dividir opiniones y reavivó viejas polémicas entre quienes siguen de cerca cada paso de los protagonistas.