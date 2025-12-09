Juana Repetto se refirió a su distanciamiento con Reina Reech.

Después de semanas de rumores, Juana Repetto decidió explicar públicamente por qué estuvo distanciada de su mamá, Reina Reech, durante el último mes. A través de sus redes sociales, la actriz respondió a las consultas de sus seguidores, que habían notado la ausencia de la exanimadora infantil en sus publicaciones. “Me venían preguntando si estábamos peleadas… Yo no lo iba a contar porque es algo de ella, pero me dijo que ya había salido en todos lados”, comenzó aclarando.

Juana reveló que el alejamiento no tuvo nada que ver con un conflicto familiar. La razón fue estrictamente sanitaria: “La operaron de la cadera dos semanas antes de que a mí me dieran reposo. Ella estaba haciendo la rehabilitación y yo acá en reposo. Apenas pudo, se tomó un remís y vino”. Según contó, la decisión de Reina de operarse en ese momento buscaba estar en plena forma para acompañar la llegada del bebé.

La actriz compartió que su madre quiso anticiparse a lo que viene. “Decidió operarse porque quiere estar 0km para el nacimiento del gordo. Me dijo: ‘Cuando nazca el bebé quiero estar perfecta para vos, que estás sola con los tres nenes’”, relató. Las imágenes recientes de Reina jugando con sus nietos terminaron de despejar cualquier duda sobre la relación entre ambas.

La reflexión de Juana Repetto a pocos meses de que nazca su tercer hijo

En paralelo a este tema, Juana también reflexionó sobre su próxima maternidad y los temores que enfrenta a semanas del parto. Luego de recibir críticas por hablar del miedo que le genera una cesárea, defendió su posición y fue contundente: “Para mí sería un drama… me da pánico volver a casa con una cirugía y tener que atender a tres pibes”. Reafirmó además su preferencia por el parto natural, al que definió como una experiencia que disfruta profundamente.

La actriz insistió en que su comentario no buscó juzgar a nadie. “No romanticemos la cesárea: es una cirugía que se creó para salvar vidas, no de rutina”, explicó, dejando en claro que su postura parte de sus temores personales y no de una crítica hacia otras maternidades.