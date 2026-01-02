Juana Repetto destrozó a su hermano por no invitarla a la boda y destapó la interna familiar

Juana Repetto quedó envuelta en un inesperado escándalo familiar luego de confirmar públicamente que no fue invitada al casamiento de su propio hermano, una situación que generó sorpresa, enojo y dejó al descubierto una interna que hasta ahora se mantenía en silencio.

La polémica se desató cuando Bautista Lena, hijo de Reina Reech y hermano de Juana, compartió en redes sociales imágenes de su boda con Delfina Villagra. Rápidamente, muchos usuarios advirtieron una ausencia que llamó la atención: Juana y sus hijos no estaban presentes. Frente a la catarata de mensajes y consultas, la actriz decidió dar su versión sin vueltas.

¿Por qué no la invitaron a Juana Repetto al casamiento?

En un mensaje que la periodista leyó al aire en Puro Show (El Trece), Juana disparó: “No sé, deberías preguntarle a él o a la mujer. Para mí, esto habla más de ellos que de mí”. Y fue más allá al marcar la falta de reciprocidad: recordó que Bautista fue padrino de su primer hijo y que ella misma entró a su casamiento del brazo de él.

“Siempre fue el primero en mi lista de momentos importantes. Si ahora no nos hacen parte a mí y a mis hijos, tiene que ver con lo que son ellos, no conmigo”, sentenció.

El conflicto volvió a poner bajo la lupa los vínculos familiares de Juana Repetto, que en las últimas semanas también había generado comentarios por su relación con su madre, Reina Reech. Ante rumores de distanciamiento, la actriz explicó que la falta de apariciones juntas se debió a una cirugía de cadera a la que se sometió su madre y al proceso de rehabilitación posterior.

“Ella decidió operarse para estar perfecta cuando nazca el bebé y poder ayudarme”, aclaró Juana, llevando tranquilidad sobre ese frente familiar. Sin embargo, el conflicto con su hermano parece lejos de resolverse y dejó expuesta una grieta profunda que, por ahora, no tiene señales de recomposición.

Así, Juana Repetto cerró y comenzó el año envuelta en un fuerte cortocircuito familiar que pasó del ámbito privado al centro de la escena mediática, con declaraciones filosas y reproches que todavía resuenan.