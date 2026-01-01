Juana Repetto contó la verdad detrás de su ausencia en el casamiento de su hermano.

La celebración íntima de Bautista Lena y Delfina Villagra terminó generando una polémica inesperada dentro del propio círculo familiar. A pocas horas de que se difundieran las imágenes del casamiento por civil, fue Juana Repetto quien salió a aclarar públicamente por qué no formó parte del evento.

El disparador fue un posteo de Villagra en redes sociales, donde compartió fotos del enlace y escribió una frase que llamó la atención: “Nos llevamos la certeza de que lo más importante es la familia y los amigos”. La publicación no tardó en viralizarse y muchos usuarios comenzaron a preguntarse por la ausencia de Juana, hermana de Bautista por parte de su madre, Reina Reech.

Ante la catarata de mensajes, Repetto decidió hablar y fue directa. “Ahora entiendo por qué todo el país me estaba preguntando”, comenzó diciendo, antes de dar la explicación que sorprendió a todos. “Subieron un posteo divino, con vestido blanco, todo espectacular. Fue un casamiento bastante sencillo, un trámite. No me invitaron al casamiento de mi hermano Bautista, por eso no fuimos. Mis hijos y yo no estuvimos invitados”, afirmó sin rodeos.

La historia de amor de Bautista Lena y Delfina Villagra

El vínculo entre Bautista Lena y Delfina Villagra comenzó en 2018 y, desde entonces, se mostraron juntos en distintas oportunidades. Incluso, en noviembre de ese año, el actor había confirmado públicamente su relación con entusiasmo: “¡Sí, estoy de novio! Oficialmente hace unos días”, había dicho en aquel entonces.