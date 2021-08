José María Muscari se quebró y habló de su duro momento personal: “Esa noche”

José María Muscari abrió su corazón y se expresó sobre cuánto añora pasar tiempo con una de las personas más importantes de su vida, que ya no están en este plano.

José María Muscari recordó en un reciente reportaje a la actriz Norma Pons y reveló una emotiva anécdota que vivió con ella, la noche anterior a su muerte, en abril de 2014. En su descargo, el director teatral reveló cuánto apreciaba a la artista con quien ha trabajado en varias oportunidades y lo que significaba para él, tanto profesional como personalmente.

“Pienso en Norma Pons, fue una persona fundamental en mi vida desde lo humano y lo artístico. Primero porque pocas veces uno encuentra la horma de su zapato. Digamos como director pocas veces te sucede encontrarte con una actriz o un actor que sentís que entiende a la perfección lo que vos querés que suceda y qué emociones querés que se traduzcan en tu obra”, comenzó su relato el conductor de Muy Muscari.

En Es Por Ahí, Muscari continuó con su recuerdo de Norma Pons y lanzó una profunda reflexión sobre la dinámica en la relación actor-director. “Los actores son el cuerpo de tus ideas. Lo que me pasaba con Norma es que no solamente traducía mi idea, sino que le sumaba su plus de locura, pasión y la guerra teatral que ella tenía. La extraño mucho”, lanzó el artista y, acto seguido, el periodista Guido Zaffora sumó: “Yo compartí los últimos meses con Norma, cuando ella iba a entrar al Bailando. Siempre me decía que vos habías sido el único que en captar su esencia, el único que le había llamado para hacer drama y no comedia”.

Luego, el director hizo referencia a cómo vivió Norma la noche anterior a su muerte: “Fuimos a comer esa noche anterior y se fue a dormir. Se despertó, armó la cama, se vistió, se puso a ver la tele y se durmió. Más luminoso que eso no hay. Una noche hermosa de amistad la anterior, ella estaba ensayando la previa de Showmatch, ciclo al que no llegó a participar, y me decía: ‘A ver, hacé de Tinelli y te digo lo que le voy a decir’”. De ese modo, Muscari reveló que la actriz se fue con el mismo espíritu, energía y pasión por su oficio que había demostrado en sus 70 años de vida.

Norma Pons siempre presente en Muscari

“No soy de creer en fuerzas sobrenaturales ni nada de eso, pero siento que hay un lugar de Norma que sigue estando conmigo, me acompaña y construye cada uno de mis éxitos. Siempre que empiezo uno de mis espectáculos digo: ‘¿Qué pensará Norma?’”, reveló Muscari y concluyó: “Ayer, por ejemplo, estaba ensayando Perdidamente y les dije a todas las chicas que se vayan a su casa porque la escena les salía perfecta. Inmediatamente pensé qué hubiese dicho Norma en esa situación, seguramente se hubiese puesto contenta porque salió todo bien. La tengo presente siempre”.