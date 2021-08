José María Listorti, furioso con los antivacunas: “Me perjudicás”

El locutor se pronunció nuevamente en contra del movimiento antivacunas. José María Listorti fue escrachado en la puerta de la radio donde trabaja por miembros de ese movimiento.

José María Listorti volvió a pronunciarse en contra del movimiento antivacunas en recientes declaraciones, después del escrache que recibió en la puerta de la radio donde trabaja por militantes de esa ideología. El conductor había dicho que quienes deciden no vacunarse deberían irse a vivir a una isla, para no contagiar a quienes sí están inoculados.

“Quería contarles que ayer a la salida de la radio fue un grupo de 15 personas antivacunas más o menos a hacerme un escrache con un megáfono para debatir el tema. Varias cosas para aclarar. No se propone un debate de esa manera, yendo en patota 20 personas al trabajo de uno con un megáfono, es agresivo”, comenzó su descargo el ex humorista de Showmatch, en sus historias de Instagram.

Luego, el locutor continuó con su discurso y lapidó a los antivacunas por la falta de peso en sus planteos: “Los argumentos de los antivacunas no me parecen sólidos. Que digan que no hay que vacunarse porque se te pega la cuchara en el cuerpo o que te cambia la genética no me parece un argumento sólido. Que conspiramos con el exterminio mundial, no me parece sólido. Entonces, es difícil debatir cuando no hay un argumento importante”.

“Se basan en unos pocos científicos, yo me baso en lo que dicen cientos de miles de científicos a favor de la vacuna, los que están en contra son un grupo chiquito. Yo soy pro vacuna, analizar si vacuna si o no, es ir al medioevo. No hay que debatir, hay que vacunarse. Si todos fuéramos antivacunas y nadie se hubiera vacunado, imaginen el quilombo que tendríamos”, siguió en su defensa Listorti y remató: “Han dicho que no hay que usar preservativo porque el virus del HIV atraviesa la porcelana, se equivocó ese científico, porque todos los científicos opinan lo contrario”.

Aclaración de José María Listorti ante sus dichos sobre Los Nocheros

“Sobre lo de la isla, me preguntaron por lo de Los Nocheros y dije que no estaba de acuerdo, que no hacerlo (no vacunarse) es un gesto de egoísmo, dicen ‘yo si quiero no me vacuno’”, explicó el conductor de Súper, Súper y continuó con su planteo: “No, me perjudicás a mí si no te vacunas porque al virus no lo matamos nunca. Por eso digo que se junten y se vayan a vivir todos juntos, dije isla, podría haber dicho barrio o lo que sea, no los quiero mandar a una isla, se van a morir de literalidad no de coronavirus”.