Jorge Rial y La Negra Vernaci se pelearon en los pasillos de la radio: "Forro, pelotudo"

La locutora de Radio Pop y el de Radio 10 se enfrentaron y debió acudir el gerente de las emisoras para calmar las aguas.

Jorge Rial y Elizabeth "La Negra" Vernaci habrían tenido un fuerte cruce en los pasillos de la emisora donde trabajan. Según informaron periodistas especializados en espectáculos, el exconductor de Intrusos y la premiada locutora habrían sido separados por el gerente del medio, que debió interferir dada la gravedad de la discusión.

Rial será el nuevo presentador de Sobredosis de TV, ciclo de C5N que era comandado por Vernaci y Juan Di Natale. Si bien aún se desconocen los motivos que habrían llevado a los comunicadores a pelearse, se especula con que esa noticia haya enojado a la conductora de La Negra Pop.

"Urgente. Exclusivo. Último momento. Insultos, gritos y el gerente corriendo a apaciguar las aguas", escribió la periodista Laura Ubfal desde su cuenta de Twitter, en alusión a la magnitud de la pelea entre "La Negra" y Rial. Por su parte, Marcela Tauro ofreció información al respecto en Intrusos: "Acá muy cerca, en Uriarte y Nicaragua, pasillos de Radio 10 y la Pop, 'La Negra' Vernaci a los gritos con un conductor".

"'Fracasado, forro pelotudo' le habría dicho. Tuvo que ir el gerente de C5N a la radio. Intervino para separarlos. Estaba Elio Rossi también en el medio", cerró la panelista del ciclo ahora conducido por Florencia de la V.

El enojo de "La Negra" Vernaci con las autoridades de Radio Pop 101.5

A mediados del año pasado Elizabeth Vernaci manifestó su enfado al aire al hacer referencia a las pocas políticas de sanidad que tendrían en la emisora donde trabaja ante la pandemia de coronavirus. "¿Cuándo van a poner el coso? Porque está la Delta dando vueltas entre nosotros. Ya hay circulación comunitaria en Capital, en provincia de Buenos Aires y en Córdoba ni hablar", lanzó contundente la locutora que ha recibido el Martín Fierro de Radio de Oro en varias ocasiones.

"¿En serio nos van a seguir haciendo venir a trabajar sin protección? ¿Hace cuánto la pedimos? ¿3 semanas? Estamos en un momento complicado de nuevo, la variante Delta ya entró", continuó Vernaci y demostró su desilusión con los encargados de cuidar a los empleados en la emisora.

Además, la conductora aludió a sus ganas de dejar el vivo e irse a su casa para estar resguardada de la nueva cepa del pandémico virus. "Con la salud no se jode, hermano. Tres semanas trabajando así no se trabaja, punto. Yo me levantaría en este momento y me iría a mi casa. Pero después la loca, la Negra está loca, viste como es".